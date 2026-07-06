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Nyitókép: KPMG

Megvan, ki lesz a KPMG új vezérigazgatója

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Október 1-jével Rakó Ágnes tölti be a KPMG Magyarország vezérigazgatói pozícióját, aki a tanácsadási üzletág társvezetőjeként dolgozott eddig a cégnél; a társaság jelenlegi vezetője, Rózsai Rezső a KPMG közép- és kelet-európai régiójának könyvvizsgálati vezetőjeként folytatja pályafutását, így visszalép a magyarországi vállalat vezetésétől - közölte a KPMG Magyarország.

Rakó Ágnes 1999-ben csatlakozott a KPMG-hez, a könyvvizsgálati, majd később a tanácsadási területeken dolgozott, 2024 óta pedig a tanácsadási terület társvezetője. Sokrétű szakmai és vezetői tapasztalata meghatározó szempont volt a vezérigazgatói kinevezésnél – közölték. Rakó Ágnes az elmúlt tíz évben meghatározó szerepet játszott a vállalat fenntarthatósági, felelősségi és diverzitási törekvéseiben, vezetésével jött létre a vállalat Sokszínűségi Munkacsoportja, a KPMG Felelős Társadalomért Programját pedig évek óta nagyköveteként támogatja. 2025-ben példamutató munkájáért a BCSDH Fenntartható jövőért díjában részesült „Vezető nő” kategóriában.

A regionális vezetői pozícióba előlépő Rózsai Rezső 1997-ben érkezett pályakezdőként a magyarországi KPMG-hez, 2014-től a Könyvvizsgálati részleg vezetője, 2019-től pedig a társaság vezérigazgatói pozícióját töltötte be. Rózsai Rezső a magyar vállalati és vezetői közösség aktív szereplője, elnökségi tagja a Joint Venture Szövetségnek, illetve a Hungarian Business Leaders Forumnak (HBLF), amelyben mentori szerepet is vállal.

A magyarországi KPMG tagtársaságoknál több mint 1600-an dolgoznak – a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálói szolgáltatásokat, a KPMG Tanácsadó Kft. tanácsadási szolgáltatásokat, a KPMG Law Béli Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságoknak, kormányzati szerveknek és külföldi befektetőknek, míg a KPMG Global Services Hungary Kft. (KGSH) adóbevallással kapcsolatos megfelelési szolgáltatásokat nyújt egyrészt világszerte más KPMG tagtársaságoknak, másrészt több országban jelenlevő multinacionális vállalatcsoportoknak.

A KPMG könyvvizsgálói, adóügyi és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó független szakmai szolgáltatók globális szervezete. A KPMG International Limited („KPMG International”) tagtársaságai KPMG márkanév alatt működnek és nyújtanak szakmai szolgáltatásokat. KPMG tagtársaságok 138 országban és tartományban működnek, világszerte több mint 276 ezer partner és munkavállaló dolgozik tagtársaságaiknál. Minden KPMG tagtársaság jogilag különálló.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megvan, ki lesz a KPMG új vezérigazgatója

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