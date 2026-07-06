Buszra szállt a két miniszter, és bejelentették: úraindul egy feledésbe merült budapesti fejlesztés

Vitézy Dávid a Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta: a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbemaradtak „Lázár János miatt, aki egy filctollal áthúzta ezt is”, a beruházás előkészítését azonban most folytatják.

A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést – tette hozzá.

A miniszter közlése szerint a beruházás nem pusztán útburkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a csapadékvíz-elvezetést, az út alatti csatornázást, valamint a vízvezetékek kiváltását.

Hozzátette: a következő fél-egy év feladata a félbemaradt tervek befejezése, az engedélyezés és a közműszolgáltatókkal való megállapodás.

Vitézy Dávid jelezte: a beruházás sokba kerül és több évig tarthat, a kivitelezés idején pedig közlekedési nehézségekre is számítani kell.

Mint mondta, a projektet újraindítják, de a megvalósítás előtt még előkészítési, engedélyezési és összehangolási feladatokat kell elvégezni.