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Aréna

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

2026. július 1. 18:00
Bendarzsevszkij Anton az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

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Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
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