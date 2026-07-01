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Aréna
Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
2026. július 1. 18:00
Bendarzsevszkij Anton az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
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