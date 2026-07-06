ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.72
usd:
309.13
bux:
143587.15
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Két budapesti kerületben is az újfajta szúnyogok miatt indul harc

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A héten Budapest III. és IV. kerületében, továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen összesen 31 ezer 600 hektáron; a szakemberek a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel gyérítenek.

A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a háziállatokra sem.

Jelezték azt is, hogy

az érintett települések többségén az inváziós fajok – főleg az ázsiai tigrisszúnyog – térhódítása észlelhető.

„Az emberközeli élőhelyeken, ház körüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészőhelyekről a lakóövezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek” – hívták fel a figyelmet a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Két budapesti kerületben is az újfajta szúnyogok miatt indul harc

katasztrófavédelem

szúnyog

szúnyoggyérítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megfelel-e a jogállamiság követelményeinek - Sulyok Tamás dokumentuma nyilvánosságra került

Megfelel-e a jogállamiság követelményeinek - Sulyok Tamás dokumentuma nyilvánosságra került

Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát hétfőn. A Sándor-palota a honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyok Tamás azt kéri a testülettől, hogy mondja ki: összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását és jogszerű-e egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyenre még nem volt példa: Európa egyik legerősebb vezetője ellátogatott a polgárháborúval sújtott közel-keleti államba

Ilyenre még nem volt példa: Európa egyik legerősebb vezetője ellátogatott a polgárháborúval sújtott közel-keleti államba

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Szíriába érkezett, amivel ő lett az első uniós állam-, illetve kormányfő, aki Damaszkuszba látogatott azóta, hogy az Ahmed as-Sará vezette felkelők 2024-ben megdöntötték Bassár el-Aszad hatalmát. Az elnöki vizit hűen tükrözi, milyen mélyreható geopolitikai fordulaton ment keresztül Szíria a korábbi al-Káida-parancsnok vezetése alatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá

Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá

Elszámoláshoz kötné a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

President Donald Trump confirms he asked Fifa to review United States striker Folarin Balogun's one-match suspension at the World Cup.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 6. 22:53
Környezetkárosítás gyanújával nyomozást indított a debreceni Semcorp ügyeiben a rendőrség – a nap hírei
2026. július 6. 22:20
Cigarettával álcázták az éles lőfegyvereket – videó
×
×