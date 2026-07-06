Két budapesti kerületben is az újfajta szúnyogok miatt indul harc

A katasztrófavédelem közleménye szerint a két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen összesen 31 ezer 600 hektáron; a szakemberek a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel gyérítenek.

A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a háziállatokra sem.

Jelezték azt is, hogy

az érintett települések többségén az inváziós fajok – főleg az ázsiai tigrisszúnyog – térhódítása észlelhető.

„Az emberközeli élőhelyeken, ház körüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészőhelyekről a lakóövezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek” – hívták fel a figyelmet a közleményben.