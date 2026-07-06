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Matanzas, 2026. március 31.Az orosz bejegyzésû Anatolij Kolodkin olajszállító tartályhajó a kubai Matanzas kikötõjében, az elõtérben riporterek 2026. március 31-én. A hajó humanitárius segélyként 100 ezer tonna nyersolajat szállított a karibi szigetországba.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE

Kubában már tényleg nagy a baj

Infostart / MTI

Összeomlott Kuba országos villamosenergia-hálózata hétfőn, helyi idő szerint a déli órákban - közölte a hálózat üzemeltetője (UNE). Az áramszünet következtében a karibi szigetország mintegy 10 millió lakosa maradt elektromos áram nélkül.

A hétfői teljes hálózatösszeomlás előtt az ország közel kétharmadában már eleve nem volt áramszolgáltatás. Kuba hónapok óta súlyos, órákig, az utóbbi időben pedig már napokig tartó áramkimaradásokkal küzd. A problémák hátterében részben az elöregedett villamosenergia-hálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavetette a szigetország üzemanyag-ellátását.

Az országos áramszünet tovább súlyosbítja a kubaiak helyzetét, akiket már eddig is kimerítettek a folyamatos, váltakozó áramszünetek. Az áramhiány miatt sokan dolgozni vagy aludni sem tudnak a nyári forróságban.

Kuba az évek óta tartó gazdasági válság miatt rendszeresen küzdött az áramellátás fenntartásával. A kommunista vezetésű ország azonban az Egyesült Államok szankciói miatt fokozott nyomás alatt példátlan kihívásokkal szembesül.

Január óta Washington mindössze egy, 100 ezer tonna kőolajat szállító orosz tartályhajó kubai kikötését engedélyezte.

A kőolajtól való függőség csökkentése és az energiaválság enyhítése érdekében a kubai kormány Kína támogatásával a napenergia fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. 2025 és 2026 eleje között 56 napelemes erőművet helyeztek üzembe az országban, amelyek együttesen több mint 1000 megawatt beépített kapacitást biztosítanak. Ez a teljes villamosenergia-termelés mintegy 10 százalékát teszi ki, szemben a 2024 végén mért 3 százalékkal. A hatóságok célja, hogy ez az arány 2026 végére elérje a 15 százalékot.

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