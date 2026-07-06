Kubában már tényleg nagy a baj

A hétfői teljes hálózatösszeomlás előtt az ország közel kétharmadában már eleve nem volt áramszolgáltatás. Kuba hónapok óta súlyos, órákig, az utóbbi időben pedig már napokig tartó áramkimaradásokkal küzd. A problémák hátterében részben az elöregedett villamosenergia-hálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajembargója áll, amely jelentősen visszavetette a szigetország üzemanyag-ellátását.

Az országos áramszünet tovább súlyosbítja a kubaiak helyzetét, akiket már eddig is kimerítettek a folyamatos, váltakozó áramszünetek. Az áramhiány miatt sokan dolgozni vagy aludni sem tudnak a nyári forróságban.

Kuba az évek óta tartó gazdasági válság miatt rendszeresen küzdött az áramellátás fenntartásával. A kommunista vezetésű ország azonban az Egyesült Államok szankciói miatt fokozott nyomás alatt példátlan kihívásokkal szembesül.

Január óta Washington mindössze egy, 100 ezer tonna kőolajat szállító orosz tartályhajó kubai kikötését engedélyezte.

A kőolajtól való függőség csökkentése és az energiaválság enyhítése érdekében a kubai kormány Kína támogatásával a napenergia fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. 2025 és 2026 eleje között 56 napelemes erőművet helyeztek üzembe az országban, amelyek együttesen több mint 1000 megawatt beépített kapacitást biztosítanak. Ez a teljes villamosenergia-termelés mintegy 10 százalékát teszi ki, szemben a 2024 végén mért 3 százalékkal. A hatóságok célja, hogy ez az arány 2026 végére elérje a 15 százalékot.