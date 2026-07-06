Magyar Péter nélkül tart rendkívüli ülést az Országgyűlés, a kormányfő nyaralni is megy

Hétfőn a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik majd. Magyar Péter miniszterelnök külföldi útja miatt nem szólal fel napirend előtt az Országgyűlésben – mondta Hallerné Nagy Anikó (Tisza), a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően.
Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson vesz részt kedden és szerdán,
Az Országgyűlés két nap alatt hét javaslatot tárgyalna a honlapjára felkerült indítvány szerint.
Hétfőn a parlament lefolytatja
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításához,
- a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekhez,
- az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításához, illetve
- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok
vitáit. Az indoklás szerint „A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer
titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is.”
Hétfőn a Ház lefolytatja a vitákat, a jogszabályokról a keddi ülésen szavaznak a képviselők.
A keddi szavazások után az Országgyűlésben három általános vita várható. Ezek
- a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről,
- a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, valamint
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szólnak.
Az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, de a parlament várhatóan szinte egész nyáron rendkívüli üléseket fog tartani, mint Magyar Péter kormányfő jelezte.