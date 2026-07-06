Magyar Péter nélkül tart rendkívüli ülést az Országgyűlés, a kormányfő nyaralni is megy

Hétfőn a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik majd. Magyar Péter miniszterelnök külföldi útja miatt nem szólal fel napirend előtt az Országgyűlésben – mondta Hallerné Nagy Anikó (Tisza), a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően.

A fiaival is nyaral "Szeretném itt és most transzparensen és őszintén előre jelezni, hogy a két kisebbik fiam is elkísér Törökországba. Természetesen az utazásukat és minden egyéb költségüket én állom. Szerda este a NATO-csúcs után nem repülök rögtön haza Magyarországra, hanem Antalyába utazom tovább, ahol négy napot eltöltök a fiaimmal, mivel előreláthatóan idén nyáron később erre már nem lesz mód. Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napirend előtti felszólalásommal kezdődik majd az Országgyűlés" – mondta Magyar Péter.

Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson vesz részt kedden és szerdán,

Az Országgyűlés két nap alatt hét javaslatot tárgyalna a honlapjára felkerült indítvány szerint.

Hétfőn a parlament lefolytatja

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításához,

a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekhez,

az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításához, illetve

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok

vitáit. Az indoklás szerint „A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer

titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is.”

Hétfőn a Ház lefolytatja a vitákat, a jogszabályokról a keddi ülésen szavaznak a képviselők.

A keddi szavazások után az Országgyűlésben három általános vita várható. Ezek

a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről,

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, valamint

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szólnak.

Az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, de a parlament várhatóan szinte egész nyáron rendkívüli üléseket fog tartani, mint Magyar Péter kormányfő jelezte.