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Magyar Péter miniszterelnök (k) az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter nélkül tart rendkívüli ülést az Országgyűlés, a kormányfő nyaralni is megy

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ELŐZMÉNYEK

Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden a parlament, a képviselők egyebek között az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról is szavaznak majd.

Hétfőn a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik majd. Magyar Péter miniszterelnök külföldi útja miatt nem szólal fel napirend előtt az Országgyűlésben – mondta Hallerné Nagy Anikó (Tisza), a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően.

Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson vesz részt kedden és szerdán,

Az Országgyűlés két nap alatt hét javaslatot tárgyalna a honlapjára felkerült indítvány szerint.

Hétfőn a parlament lefolytatja

  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításához,
  • a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekhez,
  • az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításához, illetve
  • a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok

vitáit. Az indoklás szerint „A javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését. A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer
titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is.”

Hétfőn a Ház lefolytatja a vitákat, a jogszabályokról a keddi ülésen szavaznak a képviselők.

A keddi szavazások után az Országgyűlésben három általános vita várható. Ezek

  • a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről,
  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, valamint
  • a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szólnak.

Az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, de a parlament várhatóan szinte egész nyáron rendkívüli üléseket fog tartani, mint Magyar Péter kormányfő jelezte.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter nélkül tart rendkívüli ülést az Országgyűlés, a kormányfő nyaralni is megy

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