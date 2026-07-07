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Életét vesztette egy buszmegállóban várakozó nő szombat délelőtt Győrben, miután egy személygépkocsi letért az úttestről és elütötte. A vétkes sofőrt kedden állították bíróság elé.
Nyitókép: kisalfold.hu/YouTube

Vérlázítót mondott a bíróság előtt a luxusautós győri gázoló

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Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. A vádlott elismerte a balesetet, de vitatja a vád sebességre vonatkozó megállapításait.

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A Győri Járási Ügyészség két év letöltendő fogházbüntetést és négy év vezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben, amennyiben az lemond a tárgyalás jogáról. A vádirat szerint a férfi a tragikus gázolás előtt néhány órával már követett el egy szabálytalanságot, amiért bírságot szabtak ki rá – olbasható a telex.hu részletes beszámolójában.

A bíróságon a sofőr összefüggő vallomást nem tett, de kérdésekre válaszolt. Állítása szerint a megengedettnél gyorsabban, 50–60 km/h-s sebességgel haladt, de cáfolta a vád szerinti 93 km/h-s tempót. Arra a kérdésre, hogy a baleset pillanatában miért gyorsított, a vádlott nem tudott érdemi választ adni. Mint mondta, az eset homályos számára, a videófelvételen látott sodródás pedig számára is megdöbbentő.

A tárgyaláson elhangzott, hogy

a vádlott felajánlotta a temetési költségek átvállalását az áldozat fiának,

aki ezt egyelőre idő előttinek nevezte. Emellett a károsult iskolának 1,4 millió forintot folyósított a kerítés javítására.

A védelem további szakértői vizsgálatok lefolytatását kezdeményezte, mivel szerintük a videófelvételek árnyalhatják a vád által megállapított sebességi adatokat. A bíróság a tanúk és a szakértő meghallgatását októberre napolta.

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