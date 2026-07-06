Az ausztrál miniszterelnök magyarázkodni kényszerült Kylie Minogue miatt

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elment egy 20 perces podcastbeszélgetésre, ahol a műsorvezető humorista, Nikki Osborne olyan kérdéseket tett fel neki, mint például: Feleségül venné-e Kylie Minogue-t, randizna, vagy lefeküdne vele? A miniszterelnök megpróbált kitérni a kérdés elől, de végül – vesztére – bemondott egy választ – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A miniszterelnök több sikertelen hárítási kísérlet után azt válaszolta: az összeset egyszerre, mert Kylie Minogue. Előtte azzal igyekezett elhessegetni a kérdést, hogy csak fél éve házasodott, ezért nem szeretne válaszolni.

A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánatkérésre kényszerült.

Politikustársai ízléstelennek és nőkkel szembeni tiszteletlenségnek nevezték a megnyilvánulást, amellyel egy képviselő szerint Albanese szégyent hozott a miniszterelnöki székre. A miniszterelnök a hétvégén megjelent podcast után hétfőn reggel már közzé is tette a bocsánatkérését. A rövid üzenetben csak annyit írt: „Őszintén bocsánatot kérek a kijelentésekért.”