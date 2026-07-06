A fúrt kutak veszélyei, amire csak nem is gondolnak az emberek

Az, hogy a kút vize kristálytiszta, szagtalan és ízletes, semmit sem garantál. A kútvízbe a környezetből könnyen bejuthatnak fekáliás eredetű baktériumok, például az E. coli, amely súlyos gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat.

A mezőgazdasági műtrágyák és a nem megfelelően szigetelt emésztőgödrök nitrátja a talajvízbe szivárogva komoly veszélyt jelent, különösen csecsemőkre nézve, akiknél

akár oxigénhiányos állapotot is előidézhet.

A talajban felhalmozódott egyéb szennyeződések, növényvédő szerek szintén észrevétlenül kerülhetnek a kútba.

Sok a vas

Többen medencefeltöltésre is használják, csakhogy a fúrt kutak jelentős részének vize tele van vassal. Ez önmagában még nem veszélyes, de egy idő után lerakódik a medence falára, és onnan szinte lemoshatatlan. Ezzel is óvatosan kell tehát bánni. Még utánatölteni sem érdemes az ilyen vízzel. A vas akkor látszik meg legjobban, amikor nagy mennyiségű klórt teszünk a vízbe, és a medencénk színe vörösre kezd váltani.

Tegye ihatóvá

Mielőtt nagy bátran meginnád a kút vizét, mindenképpen végeztess egy akkreditált laboratóriumi bevizsgálást. Egy egyszerű vízmintavétel pontos választ ad arra, hogy mi van a poharadban, és az eredmények ismeretében tud dönteni arról, fogyasztható-e a víz.

A fertőzött víz fogyasztása nemcsak az alkalmi gyomorrontás veszélyét hordozza magában, hanem hosszú távon is károsíthatja az egészséget. Ha a laborvizsgálat bármilyen szennyeződést mutat, inkább locsolásra vagy kerti munkákhoz használjuk a kerti vizet – olvasható a divany.hu-n.