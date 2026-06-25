Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal – cikkünk frissül!

Az egyik téma minden bizonnyal a legfőbb ügyész és az ukrán „aranykonvoj” ügye lesz. Magyar Péter miniszterelnök délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek, hogy beszámoljon a nyomozásról. Ha nem sikerül beszámolni, akkor én majd délután három után megosztok egy pár, számunkra rendelkezésre álló, meglehetősen érdekes és fontos információt – jelezte Magyar Péter. A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: arra számítanak, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania és le is fog mondani.

A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el – jelentette be Magyar Péter kormányfő csütörtökön, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. A rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben, és csütörtökön 15 órakor lépett hatályba.

Magyar Péter kormányfő is megjelent a kormányszóvivői tájékoztatón, mint ahogy Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója és Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgatóhelyettese is. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is csatlakozni fog.

Oroszi Beatrix: extrém hőség lesz, hosszú napokon keresztül

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos kezdte meg a sajtótájékoztatót. Szombaton 0 órától az egész ország területére harmadfokú hőségriasztást rendel el.

Extrém hőség lesz, 4 napon keresztül 38-40 fokokkal, hangsúlyozta, hosszú ideje nem volt ilyen brutális meleg Magyarországon.

Majd részletezte, miért veszélyes ez az emberi szervezetre. A mentőszolgálathoz akár napi 450 plusz hívás is érkezhet, és megduplázódhat a balesetek miatti hívások száma, és nő a halálozás. Az idősek, gyerekek, betegek, és mindazok, akik sportolnak vagy a szabadban vannak – a hőség senki nem kímél, az egészséges felnőttek is vigyázzanak magukra – hangsúlyozta.

Mindenki vigyázzon a környezetére, családtagjaira, fogyasszunk sok vizet, ne hagyjunk a kocsiban se gyereket, se háziállatot! – figyelmeztetett.

Minden munkáltató dolga is figyelni a munkavállalóira. A hőség elleni küzdelem közös ügyünk – hangsúlyozta.

„Egy telefonhívás, egy pohár víz is életet menthet, hívjuk fel családtagjainkat, kopogjunk be a szomszédhoz” – kérte, hogy figyeljünk egymásra.

Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója folytatta.

A hivatalban működik egy eseménykezelő központ. Adatokat gyűjtenek, összehangolják a munkát minisztériumoktól, szakágazati szervektől, vízszolgáltatóktól. Ők segítik a kormányt a döntések meghozatalában, beavatkozásokat javasolva, összegyűjtve minden jelentést a szakmáktól. Ő is felhívta a figyelmet az együttműködésre, arra, hogy kövessük a hatóságok, önkormányzatok kéréseit.

A magyar energiahálózat bírja a terhelést, a valaha volt csúcsokhoz képest 95 százalékos a felhasználás.

346 helyszínen volt tegnap vízosztás, 2001 fő vett részt. Felhívta a figyelmet: nagyrendezvények lesznek a hétvégén, érdemes áttekinteni a terveket a hőség miatt.

A vasúton már szükség volt pályakorlátozásokra a hőség miatt.

Ott is van vízosztás, tegnap 15 ezer félliteres palackot osztottak ki.

Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy: felkészültünk, 2 perces risztással működünk

A katasztrófavédelem felkészült, több mint ezer önkéntes tűzoltó egyesület is segít – mondta. Az egész országban tűzoltási tilalom van – hangsúlyozta, de sajnos mégis emelkedik a szabadtéri tüzek száma, ami szinte mindig emberi tevékenységhez köthető.

Ezután Magyar Péter miniszterelnök következett. Most jelent meg a védekezésről a kormányrendelet, hatályba is lépett, én irányítom a munkát, és egy sor miniszter tagja a koordinációs testületnek. Ma reggel már egyeztettem minden érintett vezetővel, majd ellátogattunk az Uzsoki utcai kórházba, ahol megfelelő volt a klíma – mondta. Megtekintettük a megjavított hűtőberendezést.

Magyar Péter: péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe

A kormány felületein folyamatos lesz a tájékoztatás. A hőkupola mindjárt ideér Magyarországra, ilyen meleg ilyen hosszan még sosem volt, figyeljünk egymásra és vegyük komolyan a hatóságok kéréseit – hangsúlyozta.

111 esetben van vízkorlátozásos, döntően önkormányzati tulajdonú helyeken.

Kiemelten figyeljük a sérülékeny csoportokat, folyamatosak a javítások a kórházakban, az utcai segítőszolgálatok is nagyon aktívan, országosan 2200 klimatizált helyiség áll a lakosok rendelkezésére, a helyszínek bővülő listája elérhető a kormány és a katasztrófavédelem oldalán.

Eddig 7-8 százalékkal nőtt a mentők riasztása, de ez tovább fog nőni.

Nem szeretnénk tömegrendezvényekbe beavatkozni, de figyelni fogjuk, mi történik, a szervezők gondolják meg ebben a 4 napban a gyermekrendezvények esetleges felfüggesztését – mondta.

Életbe lép a kamionstop ideiglenes felfüggesztése. Már vannak vasúti korlátozások, előfordulhatnak járatkorlátozások és járattörlések.

Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz.

Azt kéri, hogy ahol lehet, hagyják nyitva a klimatizált helyiségeket.

Napközben kétóránként friss infókat tesznek közzé. A kormány Pilisszentkereszten tart háromnapos kihelyett ülést péntektől – fejezte be a tájékoztató ezen részét a kormányfő.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: kormányzati oldalon egyelőre nincs hűtött sátorkapacitás, mint Nyugaton szokás. Ne legyen olyan hely, étterem, pláza, ahova nem engedik be ilyenkor a hajléktalan embertársainkat arcot mosni, hűsölni – mondta.

Hatalmas az aszálykár is a tavaszi fagykáron túl, Bóna Szabolcs agrárminiszter már terjesztett be javaslatokat a kárenyhítésre – mondta.

Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség

– mondta. A mainál sokkal nagyobb fejlesztésre van szükség, ma csak 5 százalék öntözhető. A gazdák és az állam oldaláról is fejleszteni kell, nagyon nehéz az örökség, 16 év alatt semmi nem történt, a csatornarendszer, vízellátás rosszabb állapotban van, mint 16 éve, pedig rengeteg uniós pénz jött be. Ősz elejére közép- és hosszútávú vízstratégia készül – mondta.

A H5-ös, H6-os, H8-as, H9-es HÉV-eken is sebességkorlátozás van a hőség miatt, nem csak egyes vasútvonalakon.

Vitézy Dávid elmondta: 10-20 km/órás csökkenés van jellemzően, 60 helyett 50-re, a nagy fővonalaknál 120 helyett 100-ra. A sínek ilyenkor 50 fokra melegednek, késések lesznek.

Fokozzuk a vízosztást, és már nem Mészáros Lőrinc vizét osztjuk – mondta Magyar Péter.

Kérdésre válaszolva elmondta: korábban ennél enyhébb időben is tartott már nagyrendezvényt, és volt olyan, hogy 36-37 fokban is ötpercenként kellett megszakítania beszédét, mert valaki rosszul lett a tömegben – ezért minden rendezvényszervezőt fokozott óvatosságra és felkészülésre kért.

Még legalább 10-12 centivel csökkenni fog a Velencei-tó szintje, ahol a homokpadok holtvizeket csinálnak, ott be fogunk avatkozni és géppel átvágjuk

– mondta.

Rendszerszinten idén már el vagyunk késve a Velencei-tó ügyében, vízpótlásra már nincs lehetőség idén, miközben az előző kormány nem tett semmit, de 50 milliárdért kajak-kenu-akadémiát építettek a kiszáradó tó partjára – mondta.