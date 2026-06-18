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Nyitókép: MTI/AP pool/Geert Vanden Wijngaert

16 év után új korszak – indul az EU-csúcs

Infostart / InfoRádió

Csütörtök este kezdődik az Európai Tanács kétnapos ülése Brüsszelben. Az EU-csúcson 16 év után először miniszterelnökként nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter képviseli Magyarországot. Az InfoRádió helyszíni tudósítása.

Szerdán még csak a szokásos nyüzsgés jellemezte a brüsszeli európai uniós negyedet, csütörtök délutántól viszont felborul a hétköznapi rutin; hosszabb-rövidebb ideig tartó lezárásokra, nagyobb rendőri jelenlétre és kéklámpás felvezetéssel érkező konvojokra kell számítani a belga fővárosban, érkeznek az állam- és kormányfők a kétnapos EU-csúcsra.

Párhuzamosság a G7-csúccsal?

A találkozó a korábbiaktól eltérően csak este kezdődik, vélhetően azért, hogy senkinek ne kelljen túl korán otthagynia a franciaországi G7-csúcsot Évianban.

Az állam- és kormányfők éjszakába nyúlóan, majd pénteken már reggeltől egyebek mellett

  • a versenyképességről,
  • az EU és Kína közötti kapcsolatokról,
  • az Európai Unió 2028 és 2034 közötti költségvetéséről,
  • a közel-keleti helyzetről,
  • a migrációról és
  • a tiltott kábítószerekről is tárgyalnak.

A vezetők meghallgatják majd Volodimir Zelenszkij elnök tájékoztatóját is a legfrissebb ukrajnai fejleményekről, Brüsszeli források szerint az ukrán elnök személyesen lesz jelen.

Az Európai Tanács tagjai megvitatják az Ukrajnával és Moldovával folytatandó EU-csatlakozási tárgyalások első témaköréhez tartozó fejezetek megnyitását is. Az unió védelmi készültsége is fontos téma lesz, a drónok közelmúltbeli légtérsértései és az orosz drónbecsapódás Romániában azt mutatja, hogy további sürgős fellépésre van szükség, például az EU keleti szárnyának megerősítésével.

Magyarország szempontjából a mostani EU-csúcs azért is érdekes, mert 16 év után ez lesz az első, amelyen nem Orbán Viktor – hanem Magyar Péter – képviseli miniszterelnökként Magyarországot.

Magyar Péter a múlt héten már beszélt arról, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyal majd Brüsszelben, illetve hogy részt vesz az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is.

Az InfoRádió értesülései szerint a miniszterelnök ott lesz az úgynevezett Kohézió barátai nevű szövetség első összejövetelén, az európai néppárti állam- és kormányfői találkozóján, de a csúcs előtt tartani fognak majd egy rövid V4-es egyeztetést is.

Az InfoRádió és az Infostart folyamatosan követi a brüsszeli eseményeket.

Cikkünk Tatár Tímea helyszíni tudósítása alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    16 év után új korszak – indul az EU-csúcs

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