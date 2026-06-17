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Donald Trump amerikai elnök (k) beszél a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítõ csoport, a G7 csúcstalálkozóját lezáró sajtótájékoztatóján a franciaországi Évian-les-Bains-ban 2026. június 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

G7 – Trump bináris világában most Zelenszkij a „győztes” – értékelés

Infostart / MTI

Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetői a szerdán a kelet-franciaországi Évianban záruló csúcstalálkozójukon.

Mark Carney kanadai miniszterelnök méltatóan szólt arról, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök ezen a téren változtatott az álláspontján.

Giorgia Meloni olasz kormányfő azt mondta: sikerült közös nevezőre jutni (Trumppal), „ami nem mindig magától értetődő”, és dicsérte a transzatlanti vezetők megbeszélésén uralkodó „nagyon pozitív légkört”, amelyben nem volt „semmiféle súrlódás vagy széthúzás”.

Egy európai diplomáciai forrás a Reuters hírügynökségnek úgy értékelte, hogy nagyon jelentős elmozdulás történt az Egyesült Államok hozzáállásában Ukrajnára vonatkozóan.

Trump bináris világában – a legutóbbi harctéri fejlemények alapján – most (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) a „vesztes” és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán államfő) a „győztes”

– mondta.

Az amerikai elnök hosszas és rögtönzött tanácskozást folytatott a francia és az ukrán államfővel, utóbbi fényképeket is mutatott neki a háborúban hétfőn megrongálódott kijevi székesegyházról. Zelenszkij azzal a reménnyel érkezett Évianba, hogy meg tudja győzni Trumpot arról, Ukrajna eredményeket tud felmutatni az Oroszországgal szembeni háborúban, és Moszkva nincs olyan helyzetben, hogy diktálhatná egy békemegállapodás feltételeit.

A G7-csoport zárónyilatkozatában üdvözölték az Iránnal létrejött megállapodást is,

amely „Donald Trump elnök határozott irányításával valósult meg”. Egy diplomáciai forrás szerint Washington kifejezett kérésére említik meg az amerikai elnököt háromszor is a nyilatkozatban.

Az amerikai elnök újságírók előtt kijelentette, hogy a tervezettnél korábban, valószínűleg már csütörtökön vagy pénteken aláírják a keretmegállapodást Iránnal. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, az sem kizárt, hogy ő maga Európában marad az aláírásra.

Trump ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak.

„Ha nem tetszik (amit csinálnak), ha nem tudnak viselkedni, akkor újra bombákat fogunk dobálni a fejükre” – fogalmazott az amerikai elnök.

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Kezdőlap    Külföld    G7 – Trump bináris világában most Zelenszkij a „győztes” – értékelés

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