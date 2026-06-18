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Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen 2026. június 13-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Első uniós csúcsára repült Magyar Péter, nagy a tét

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Sűrű lesz a miniszterelnök utolsó két hétköznapja, rengeteg tárgyalás vár rá Brüsszelben.

Csütörtök reggel elutazott Brüsszelbe Magyar Péter, a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcsra repült – hasonlóan az EU más állam- és kormányfőihez –, induláskor pedig bejelentkezett a Facebookon.

Sűrű két napja lesz, minden mozzanatáról be fog számolni, sok kétoldalú találkozóra is sor kerül – ígérte.

Ez Magyar Péter első ilyen útja, a legutóbbi csúcson még Orbán Viktor volt a hivatalban lévő miniszterelnök, de ő akkor nem utazott el.

A hivatalos program este 6-kor kezdődik, tárgyalnak a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, a magyar uniós elnökség idején napirendre került versenyképességről, valamint Ukrajna támogatásáról, EU-integrációjáról.

Akikkel Magyar Péter biztosan személyesen tárgyal majd, Robert Fico szlovák miniszterelnök és más V4-es vezetők, de a programjában szerepel a migrációt ellenző vezetekkel folytatott megbeszélés is. Az Index információi szerint részt vesz még a Kohézió barátai országcsoport tanácskozásán és a „néppárti csúcson” is.

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Kezdőlap    Belföld    Első uniós csúcsára repült Magyar Péter, nagy a tét

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