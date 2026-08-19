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Egy űrhajó kilövése és útja az űr felé, hosszú záridővel fényképezve.
Nyitókép: Unsplash

Kína rakétatechnológiai áttörést ért el

Infostart / MTI

Most először sikerült Kínának visszanyernie egy űrbe kilőtt rakéta első fokozatát a szárazföldről.

Kína első alkalommal nyerte vissza sikeresen egy felbocsátott hordozórakéta első fokozatát szárazföldön, ahol a Csucsüe-3 rakéta első fokozata a kijelölt területen hajtott végre sikeres leszállást – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A LandSpace kínai magán-űripari vállalat által fejlesztett rakéta helyi idő szerint reggel 7:35-kor indult a csiucsüani kereskedelmi űrközpontból. Az első fokozat a terveknek megfelelően landolt, miközben a második fokozat a Honghu-03 műholdat előre kijelölt pályára állította.

A mostani küldetés volt az első alkalom, hogy Kína egy rakéta első fokozatát szárazföldön, kihajtható leszállólábak segítségével nyerte vissza.

A Hszinhua szerint a siker jelentős áttörést jelent az ország újrafelhasználható rakétatechnológiájának fejlesztésében.

Kína júliusban már sikeresen visszanyerte egy rakéta első fokozatát, akkor azonban tengeri platformon. A Hosszú Menetelés-10B első fokozatát egy hálós rendszerrel fogták be.

A Csucsüe-3 folyékony oxigénnel és metánnal üzemelő, kétfokozatú hordozórakéta, amelyet nagy kapacitású és gyakori indításokra terveztek. Iparági szakértők szerint a fejlesztés hozzájárulhat Kína alacsony Föld körüli pályán működő műhold-konstellációinak kiépítéséhez.

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Kezdőlap    Külföld    Kína rakétatechnológiai áttörést ért el

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