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Tűzijáték a Duna felett Budapesten 2022. augusztus 27-én. A látványosságot az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) zivatarra figyelmeztető vészjelzése alapján halasztotta el egy héttel az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt – itt a térkép

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Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, amelyekhez kötődően számos útlezárás, forgalomterelés, parkolási tilalom kapcsolódik.

A rendőrség ismét összesítette a számos budapesti parkolási tilalmat és útlezárást, amit a nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt vezettek be. Némelyik változás augusztus 25-ig érvényben marad.

Alább a rendőrség térképe, azután szövegesen az útlezárások és a parkolási tilalmak, majd a BKK információi a közösségi közlekedés változásairól.

Lezárják

2026. augusztus 19-én 4 órától 2026. augusztus 23-án 12 óráig a Budapest I.,

  • Öntőház utcát,
  • Lánchíd utcát teljes hosszában,
  • Lánchíd utcai parkolót,
  • Várkert rakpartot teljes hosszában,
  • Apród utcát az Ybl Miklós tér és a Várkert mélygarázs találkozásánál,
  • Váralja utcát a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig.

2026. augusztus 19-én 18 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétányt a Hősök tere és az Állatkerti körút között,
  • Konrad Adenauer utat a Zichy Mihály út és a Kós Károly sétány között.

2026. augusztus 19-én 21 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,

  • Széchenyi rakpartot a Kossuth tér és a Széchenyi tér között,
  • Zoltán utcát a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között.

2026. augusztus 19-én 22 órától 2026. augusztus 21-én 6 óráig a Budapest V. és IX.,

  • Salkaházi Sára rakpartot a Havas utca és a Közraktár utca között.

2026. augusztus 20-án 14 órától 20 óráig a Budapest V.,

  • Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő szervizutat,
  • Szent István teret,
  • Hercegprímás utcát az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Sas utcát az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Bajcsy-Zsilinszky út szélső forgalmi sávját az Arany János utca és a József Attila utca között a páros oldalon,
  • József Attila utcát a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Széchenyi térig,
  • Széchenyi teret körben.

2026. augusztus 20-án 16 órától 22 óra 30 percig a Budapest II. és V.,

  • Margit hidat a gépjármű forgalom elől.

2026. augusztus 20-án 16 órától 2026. augusztus 23-án 23 óráig a Budapest XIII.,

  • Carl Lutz rakpartot a Dráva utca és az Id. Antall József rakpart között (Margit híd).

2026. augusztus 20-án 17 órától 21 óráig Budapest V.,

  • Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér — Zrínyi utca — Szent István tér útvonalat,
  • Szent István tér — Zrínyi utca — Október 6. utca — József Attila utca — Széchenyi tér – Akadémia utca — Arany János utca — Sas utca — Szent István tér útvonalat.

2026. augusztus 20-án 19 órától 22 óra 30 percig a Budapest II., V.,

  • Margit hidat a gyalogos forgalom elől.

2026. augusztus 20-án 19 órától 23 óráig a Budapest I., V. és XI.,

  • Lánchíd úttestet a gyalogos forgalom elől,
  • Erzsébet hidat a gépjármű forgalom elől.

Tilos megállni:

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest V.,

  • Szent István téren a Bazilika iskola felőli parkolójában.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 21-én 24 óráig a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétány teljes hosszában.

2026. augusztus 19-én 0 órától 2026. augusztus 22-én 6 óráig a Budapest V.,

  • Akadémia utca páratlan számozású oldalán a Zoltán utca és a Garibaldi utca között,
  • Garibaldi utca páros számozású oldalán a Nádor utcától az Akadémia utcáig.

2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest V.,

  • Széchenyi rakparton a Kossuth tértől a Széchenyi térig.

2026. augusztus 19-én 6 órától 2026. augusztus 21-én 4 óra 30 percig a Budapest I., II., V. és XI.,

  • Jászai Mari tér déli részén lévő parkolóban,
  • Széchenyi rakparton a Jászai Mari tértől (északi oldaltól) a Kossuth térig,
  • Steindl Imre utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,
  • Arany János utca mindkét oldalán a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között,
  • Széchenyi téren körben (a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkolóban is),
  • Bem rakparton a Lánchíd és a Bem József tér között,
  • Pala utca mindkét oldalán a Bem rakpart és Fő utca között,
  • Aranyhal utcában a Bem rakpart és Fő utca között,
  • Szent Gellért rakpart mindkét oldalán (beleértve a Rudas fürdő előtti parkolót is).

2026. augusztus 19-én 20 órától 2026. augusztus 20-án 24 óráig a Budapest I. és V.,

  • Csalogány utca mindkét oldalán a Fő utca és a Gyorskocsi utca között,
  • Markó utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Bihari János utca között,
  • Belgrád rakparton a 26. számmal szemközti Duna felőli középső járdasziget melletti hat darab párhuzamos várakozóhelyen,
  • Szent István Bazilika déli oldalán lévő parkolóban,
  • Hercegprímás utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca és az Arany János utca között,
  • Október 6. utca mindkét oldalán a Szabadság tér és a József Attila utca között,
  • Nádor utca mindkét oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és az Arany János utca között,
  • Arany János utca mindkét oldalán az Akadémia utca és a Hercegprímás utca között,
  • Bajcsy-Zsilinszky út páros oldalán az Arany János utca és a József Attila utca között,
  • Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán az Andrássy út és a Podmaniczky utca között.

A tömegközlekedés változásai

A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. Utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább, hajnali fél 3-ig járnak.

A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásukat a BudapestGO alkalmazással tervezzék meg. Az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon is lehet tájékozódni.

A Lánchíd zárásához kapcsolódó változások:

  • a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 910-es autóbuszok augusztus 15-től, szombattól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig mindkét irányban módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek;
  • a 178-as autóbusz augusztus 15-től, szombattól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik;
  • a 216-os autóbusz augusztus 15-től, szombattól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Dísz tér és a Batthyány tér között közlekedik;
  • a 922-es, a 922B, a 966-os és a 988-as autóbuszok augusztus 15-én éjszakától augusztus 21-én reggelig a Bem rakpart – Margit híd – Bajcsy-Zsilinszky út érintésével közlekednek.

A Budai Vár korlátozása idején:

  • a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek, augusztus 15-19. között, illetve 24-én és 25-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig, míg augusztus 20-23. között a Széll Kálmán tértől a Bécsi kapu térig közlekednek;
  • a 16-os autóbusz augusztus 15-25. között nem közlekedik, helyette a Széll Kálmán térről induló 16A és a 15-21-e között a Batthyány térről induló, 21-e délutántól ismét a Deák Ferenc térről induló 216-os buszok sűrűbben indulnak.

A Magyar Ízek Utcája rendezvényhez kapcsolódóan a Lánchíd utca és a Várkert rakpart lezárása idején:

  • a 19-es villamos augusztus 19-től, szerdától augusztus 23-án, vasárnap délelőttig a Kelenföldi pályaudvar és a Széll Kálmán tér, valamint a Bécsi út / Vörösvári út és a Clark Ádám tér (Jégverem utca) között közlekedik;
  • a 41-es villamos augusztus 19-től, szerdától augusztus 23-án, vasárnap délelőttig a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik.

A Kossuth Lajos téri rendezvényekhez kapcsolódóan:

  • a 2-es és a 23-as villamosok augusztus 18-án, kedden, valamint augusztus 19-án, szerdán 22 óráig rövidített útvonalon, a déli végállomásuk és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek. Augusztus 19-én, szerdán 22 órától üzemzárásig csak a déli végállomásuk és a Boráros tér között közlekednek; augusztus 20-án és 21-én a villamosok egész nap a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek;
  • a 2B villamos az ünnepi korlátozások és a zajló, Könyves Kálmán körúti vágányfelújítás miatt augusztus 18-án és 19-én a belvárosi szakaszon nem közlekedik, helyette a sűrűbben induló 2-es villamossal lehet utazni, mely az ezeken a napokon módosított útvonalú 51-es pótlóbusszal is elérhető. A 2B villamos augusztus 20-án és 21-én egész nap Pesterzsébet és a Március 15. tér között közlekedik.

A Műegyetem rakpart zárásakor:

  • augusztus 15-22. között a 107-es autóbusz az Infopark felé terelve, a Budafoki úton jár.

Augusztus 20-án az esti show-hoz és tűzijátékhoz kapcsolódó változások

A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai.

A Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és margitszigeti rendezvények miatt az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali fél 3-ig lehet utazni, a nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a margitszigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2 óráig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják.

Jelentős forgalomkorlátozásra számíthatnak a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen belül.

Az esti tűzijátékot megelőzően a közúti, a közösségi közlekedési és a gyalogos forgalom elől is lezárják a Margit hidat, a Lánchidat és az Erzsébet hidat, továbbá szükség esetén korlátozhatják a Szabadság híd és a Szent Gellért rakpart közúti forgalmát is.

Így további módosításokra kell számítani a belvárost és a hidakat érintő közösségi közlekedési járművek forgalmában. Az augusztus 20-i napot érintő további közlekedési változásokról a BKK folyamatosan bővíti az információszolgáltatást a honlapján.

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Kezdőlap    Belföld    Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt – itt a térkép

útlezárás

forgalomkorlátozás

nemzeti ünnep

parkolási tilalom

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