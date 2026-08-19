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SALINA, KANSAS - AUGUST 06: Frank Beard of ZZ Top performs at Stiefel Theatre on August 06, 2025 in Salina, Kansas.
Nyitókép: Gary Miller/Getty Images

Meghalt a ZZ Top egyik alapítója

Infostart / MTI

Dusty Hill basszusgitáros 2021-es halála óta már csak Frank Beard és Billy Gibbons voltak alapító tagok a zenekarban, egészen 1969 óta zenéltek együtt. Frank Beard 77 éves korában, kórházban hunyt el.

Meghalt Frank Beard, a ZZ Top amerikai blues-rock zenekar alapító tagja és dobosa - jelentette be az együttes sajtófőnöke kedden.

A zenész családtagjainak körében, texasi otthonában hunyt el, ahol az elmúlt időszakban hospice ellátást kapott – közölte Bob Merlis.

Billy Gibbons, a zenekar másik alapító tagja, énekes-gitárosa nagyszerű barátként és zenésztársként emlékezett Beardre. „A világ elveszítette egyik legtermészetesebben innovatív dobosát, Texas pedig igaz és nagyszerű fiát. A kézjegyét jelentő alapritmus volt a kulcsa annak, hogy a ZZ a csúcson maradjon” – fogalmazott közösségi oldalán Gibbons, aki a három alapító tag közül egyetlenként van életben.

Az együttes eredeti basszusgitárosa, Dusty Hill 2021-ben halt meg, addig a ZZ Top eredeti felállásban koncertezett. A zenekart 1969-ben hozták létre a texasi Houstonban.

A 76 éves Billy Gibbons változatlanul folytatja a koncertezést a ZZ Top élén, kiegészítő zenészekkel. Dusty Hillt 2021-ben hivatalos tagként Elwood Francis követte.

Egykori dobosára emlékezve a zenekar lemondta két következő koncertjét, Salt Lake Cityben és Colorado Springsben. Közleményük szerint ugyanakkor a következő hétvégén ismét színpadra állnak Austinban, Frank Beard egyik kedvenc fellépőhelyén, abban a városban, amelyet a néhai dobos a második otthonának tekintett.

Frank Beard 1949-ben született, 20 évesen vált a ZZ Top tagjává, ami egész életét meghatározta. Kábítószer-problémái miatt az 1970-es években az együttes hosszabb ideig szüneteltette működését, mialatt Beard sikeresen vett részt a rehabilitációs programban. 1982-ben házasodott meg, és feleségével három gyermekük született.

Frank Beard arról is ismert volt, hogy a ZZ Top tagjai közül ő volt az egyetlen, aki nem viselt szakállt, holott családnevének jelentése éppen „szakáll”.

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