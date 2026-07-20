Sokan nem tudták mire vélni ezt a felvételt a Balatonról – videó és magyarázat

Némi fejtörést okoztak elsőre a vmet.hu (veszprémi meteorológiai híroldal és közösség) Facebook-oldalára felkerült videók, amelyeken a Balaton térségének műholdképén a tó vizéből párolgással keletkező felhőnek gondolt foltok látszódtak. Később Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója öntött tiszta vizet a pohárba, miután közölte, hogy a meteorológiai radar a vízgőzt nem látja, mert a gáz a radar számára átlátszó, sőt még a ködcseppek is túl kicsik a meteorológiai radar hullámhosszához képest.

„Amit a tisztelt nézők látnak a Balaton felett és amit láttak tegnap is és egy évvel ezelőtt is ebben az időszakban a radaron este 20.00 és 23.00 között, az valami egészen más. Ez az időszak a balatoni árvaszúnyog, Chironomus balatonicus tömeges kirepülésének időpontja. A tömeges kirepülésük során okozott interferencia az, ami „bezavar” a radarképbe” – írta az oldal közössége számára, hozzátéve, hogy a BLKI-ban a HungaroMet munkatársaival együtt már egy ideje vizsgálják a jelenséget.

A videó a műholdkép változásával mindenesetre látványos, és így most már érthető is:

Vasas Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában is beszélt a Balaton, illetve a Velencei-tó állapotáról – a beszélgetést alább megnézhetik.