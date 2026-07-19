Első pillantásra rá sem fogunk ismerni itthon a rendőrökre

„A belügyi ágazat dolgozóitól érkező visszajelzések közül természetesen a minél hamarabbi bérrendezés a legfontosabb feladat, ehhez nem fér kétség. A javaslatunk nyár végéig mindenképpen benyújtásra kerül a kormány számára” – írta a tárcavezető.

Pósfai Gábor hozzátette: ugyanakkor gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat (ruházat, cipő, egyéb felszerelések) nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén

az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni.

Először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje – jelezte.

Új egyenruhák Pénteken közölte a Belügyminisztérium a kormány honlapján, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. „A Belügyminisztérium vezetése elkötelezett a rendvédelmi szervek megbecsültségének helyreállítása, valamint a munkatársak szolgálati körülményeinek folyamatos javítása mellett. Ennek a törekvésnek a jegyében döntés született a rendőrség nyári és téli köznapi szolgálati egyenruházatának teljes megújításáról" – írták. A beszerzés piaci alapon, nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. A megfelelő ruházat és felszerelés kiválasztása érdekében a Belügyminisztérium piaci felhívást tett közzé ( a .pdf dokumentum itt megtalálható ). A beszerzés folyamata több szakaszból áll. Az előszűrés során a jelentkező gyártók termékkínálatából a szakmai bizottság kiválasztja a csapatpróbára alkalmasnak ítélt darabokat. A gyakorlati tesztelés fázisában a kiválasztott termékeket a végrehajtó állomány tagjai a mindennapi szolgálat során tesztelik és részletesen véleményezik. Ezután következik a közbeszerzés és a rendszeresítés – írták.

A BM korábbi tájékoztatása szerint 2027 decemberétől a rendőri egységek – a készletek feltöltésével szinkronban – több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, majd 2028 júniusától megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása.

A ruhák és kiegészítők nem egy körben jutnak majd el az állományhoz, hanem ütemezetten, lépcsőzetesen, az adott terméktípusok csereérettségének fontosságát figyelembe véve.

Pósfai Gábor ehhez még annyit tett hozzá, hogy „addig pedig remélhetőleg sok más téren is előre tudunk majd lépni, kiemelt tekintettel a bérrendezésre, az életpályamodellre és az állomány létszámának, ezáltal a köztéri jelenlétnek a növelésére”.