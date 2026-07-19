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Nyitókép: YouTube/PoliceHungary

Első pillantásra rá sem fogunk ismerni itthon a rendőrökre

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A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósfai Gábor belügyminiszter szombati Facebook-bejegyzésében. A nyár végéig a kormány elé kerülnek a javaslatok. Szót ejtett az új egyenruhákról is.

„A belügyi ágazat dolgozóitól érkező visszajelzések közül természetesen a minél hamarabbi bérrendezés a legfontosabb feladat, ehhez nem fér kétség. A javaslatunk nyár végéig mindenképpen benyújtásra kerül a kormány számára” – írta a tárcavezető.

Pósfai Gábor hozzátette: ugyanakkor gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat (ruházat, cipő, egyéb felszerelések) nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén

az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni.

Először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje – jelezte.

A BM korábbi tájékoztatása szerint 2027 decemberétől a rendőri egységek – a készletek feltöltésével szinkronban – több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, majd 2028 júniusától megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása.

A ruhák és kiegészítők nem egy körben jutnak majd el az állományhoz, hanem ütemezetten, lépcsőzetesen, az adott terméktípusok csereérettségének fontosságát figyelembe véve.

Pósfai Gábor ehhez még annyit tett hozzá, hogy „addig pedig remélhetőleg sok más téren is előre tudunk majd lépni, kiemelt tekintettel a bérrendezésre, az életpályamodellre és az állomány létszámának, ezáltal a köztéri jelenlétnek a növelésére”.

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