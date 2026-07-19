Világbajnoki döntő élőben: Spanyolország–Argentína

Bő egy órával a kijelölt kezdési időpont előtt a két szövetségi kapitány hivatalosan megnevezte kezdőtizenegyét. A spanyolok nem változtattak az elődöntős csapatukon, tehát Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal a névsor.

Lionel Scaloni meglepetésre három helyen is belenyúlt az angolok ellen kezd csapatba, De Paul, Nico González és Gonzalo Montiel is játéklehetőséget kap már az első perctől. A névsor: Emiliano Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Nico González – Messi, Julián Álvarez.

A mérkőzést a szlovén Slavko Vinčić vezeti.

Az ötödik percben Dani Olmo kényszerítője Lamine Yamal elé került, de túl éles volt a szög, Emiliano Martínez védett.