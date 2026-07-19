ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 19. vasárnap Emília
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: A general view before the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
Nyitókép: Carl Recine/Getty Images

Világbajnoki döntő élőben: Spanyolország–Argentína

Infostart

Az Európa-bajnok Spanyolország és a világ- és Dél-Amerika-bajnok Argentína vívja ma este az idei labdarúgó-vb döntőjét.

Bő egy órával a kijelölt kezdési időpont előtt a két szövetségi kapitány hivatalosan megnevezte kezdőtizenegyét. A spanyolok nem változtattak az elődöntős csapatukon, tehát Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal a névsor.

Lionel Scaloni meglepetésre három helyen is belenyúlt az angolok ellen kezd csapatba, De Paul, Nico González és Gonzalo Montiel is játéklehetőséget kap már az első perctől. A névsor: Emiliano Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Nico González – Messi, Julián Álvarez.

A mérkőzést a szlovén Slavko Vinčić vezeti.

Az ötödik percben Dani Olmo kényszerítője Lamine Yamal elé került, de túl éles volt a szög, Emiliano Martínez védett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Világbajnoki döntő élőben: Spanyolország–Argentína

argentin labdarúgó-válogatott

spanyol labdarúgó-válogatott

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.
 

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

A Tisza Párt elmondta, ki lenne jó köztársasági elnök

Hétfőtől nincs köztársasági elnöke az országnak – Mutatjuk, mi következik most

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek

Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek

Több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott szombaton: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését említette meg egyik posztjában, miközben a Tisza-kormány egy átfogó adócsomagot jelentett be. A javaslat többek között megszünteti a bizalmi vagyonkezelés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) egyes adókedvezményeit, kötelező NAV-ellenőrzést vezet be a vagyonkezelőknél, és több, alacsony bevételt hozó adónemet is eltöröl. Az előző nap legfőbb eseménye az volt, hogy megszületett Sulyok Tamás döntése is a 17. alaptörvény-módosításról és az államfői székből való távozásáról, ma pedig a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete közleményében Polgár Juditot javasolta köztársasági elnöknek. Később Magyar Péter bejelentette, hogy támogatja a javaslatot, és a holnapi nap folyamán személyesen kéri föl a sakklegendát a pozíció betöltésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BÉT - Csökkenő forgalom mellett esett a BUX a héten

BÉT - Csökkenő forgalom mellett esett a BUX a héten

A heti forgalom 102,8 milliárd forint volt az előző héten elért 104,7 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

BBC
Business Sport Travel Science
Watch as Lamine Yamal misses early Spain chance against Argentina in World Cup final

Watch as Lamine Yamal misses early Spain chance against Argentina in World Cup final

Watch, listen and follow live text updates as Spain face Argentina in the World Cup final in New York.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 19. 20:41
Lecsaptak a viharok, feleződött a hőmérséklet, a katasztrófavédelem is megszólalt – videók
2026. július 19. 20:22
Gyakorlatilag megsemmisültek a járművek – két ember meghalt a frontális balesetben
×
×