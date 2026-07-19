Antonelli újabb győzelmével növelte előnyét – végeredmény, állás

Antonellinek ez volt pályafutása hatodik futamgyőzelme, mindegyiket az idén aratta.

A fiatal olasz pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel.

Antonelli csapattársa, a brit George Russell baleset miatt már az első körben kiesett, így hátránya 50 pontra duzzadt az összetettben, amelynek második helyén a Spában negyedikként zárt hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője áll, 45 ponttal elmaradva Antonellitől.

A rajt utáni első kanyarban még nem változott a sorrend, Antonelli elsőnek fordult el, mögé Verstappen és Russell sorolt be. Utóbbit a Ferrarik üldözték, miközben az élen Verstappen az Eau Rouge-kanyarba menet elszáguldott Antonelli mellett. A Kemmel-egyenesben aztán a fiatal olasz szélárnyékból támadott és visszavette az első helyet Verstappentől, mögöttük Leclerc érkezett a féktávon nagy lendülettel, a kanyarban pedig Russell és Hamilton autója ért össze, aminek következményeként a Mercedes brit versenyzője a sóderágyban kötött ki és ott is ragadt. Ennek nyomán a pályára hajtott a biztonsági autó, de még ezt megelőzően Leclerc lehagyta Verstappent és feljött másodiknak.

Az újraindításra a negyedik kör végén került sor, ekkor Antonelli, Leclerc, Verstappen volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, mögöttük Oscar Piastri (McLaren) jött fel negyediknek Hamilton megelőzésével. Rövidesen Verstappen lehagyta Leclerc-t és üldözőbe vette Antonellit, a Ferrari monacói versenyzőjének pedig védekeznie kellett, ugyanis hamarosan Piastri támadta őt a harmadik pozícióért. A csatában egyszer összeért a két autó, Leclerc végül nem veszített pozíciót, ugyanakkor Hamilton valamivel később meg tudta előzni Piastrit és feljött negyediknek.

A kerékcseréket az élmezőny tagjai közül Verstappen kezdte a 18. kör elején, eggyel később Antonelli is a boxban járt, a 20. kör kezdetén pedig Leclerc és Hamilton is kiállt friss abroncsokért. Utóbbi esetben a pályára került törmelék takarításának idejére virtuális biztonsági autós időszak volt érvényben, ennek köszönhetően Leclerc Antonelli előtt tért vissza a pályára. A versenytáv felénél így sorrendben Leclerc, Antonelli, Verstappen volt a dobogós helyeken autózók sorrendje, de az ő haladásukat kissé megakasztotta a 13. pozícióból rajtolt, s ekkor még kerékcsere nélkül az élmezőnyben köröző vb-címvédő Lando Norris (McLaren).

Antonelli aztán a hajrához közeledve egyre csökkentette a hátrányát Leclerc-hez képest, s 10 körrel a leintés előtt óriási tempóelőnyét kihasználva le is hagyta a Ferrarit. Norris közben letudta a kerékcseréjét és a hetedik pozícióban tért vissza a pályára, közben Leclerc igyekezett tapadni Antonellire, de nagyjából 1,2-1,3 másodperces hátránya stagnálni látszott. Az utolsó körökre a monacói még jobban lemaradt, így végül Antonellié lett a belgiumi siker, a futam közben öt másodperces időbüntetéssel sújtott és a kiállásánál az egyik szerelőjét is véletlenül elsodró Hamiltont pedig negyedikként intették le.

A vb jövő hétvégén a Hungaroringen, a 41. Magyar Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, Belga Nagydíj

Spa-Francorchamps (44 kör, 308,054 km, a pontszerzők)

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:24:42.479 óra

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1.952 másodperc hátrány

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.586 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 17.245 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 18.988 mp h.

6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 23.307 mp h.

7. Lando Norris (brit, McLaren) 24.014 mp h.

8. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 49.140 mp h.

9. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 50.406 mp h.

10. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:16.037 perc h.

pole pozíció: Antonelli

A vb-pontversenyek állása

10 futam után (még 12 van hátra)

versenyzők:

1. Antonelli 204 pont

2. Hamilton 159

3. George Russell (brit, Mercedes) 154

4. Leclerc 126

5. Norris 103

6. Piastri 92

7. Verstappen 91

8. Hadjar 60

9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 42

10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 39

11. Lindblad 22

12. Colapinto 19

13. Oliver Bearman (brit, Haas) 18

14. Bortoleto 10

15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 6

16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 5

17. Esteban Ocon (francia, Haas) 3

18. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1

csapatok:

1. Mercedes 358 pont

2. Ferrari 285

3. McLaren 195

4. Red Bull 151

5. Alpine 61

6. Racing Bulls 61

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 10

10. Aston Martin 1