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Nyitókép: Pixabay

Tíz uniós tagállam kongatja a vészharangot Brüsszelben, Magyarország is köztük van

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A magyar álláspont szerint ha a rendszer változatlan formában marad fent, rövid távon hazai munkahelyek tízezrei szűnhetnek meg, míg hosszú távon akár teljes ágazatok dőlhetnek be.

Két nappal azelőtt, hogy az Európai Bizottság bemutatta volna az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) évek óta legnagyobb reformját, tíz tagállam közös levélben kérte a szabályok módosítását. Az ETS enyhítésére irányuló kezdeményezést Lengyelország és Olaszország indította, a dokumentumot Görögország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Ciprus és Észtország is aláírta – foglalta össze a vg.hu.

A kezdeményező országok szerint már a jelenlegi ETS szabályok is túl nagy terhet rónak az iparra és a fogyasztókra, ezért a reform során lassabb átállást és kiszámíthatóbb szén-dioxid-árakat sürgetnek.

Úgy látják, veszélyben lehet több iparág jövője, így

  • az acélipar,
  • a cementgyártás,
  • a vegyipar és a
  • műtrágyagyártás

versenyképessége is veszélybe kerülhet.

A levél kitér az ETS2 rendszerre is, amely a közúti közlekedés és az épületek energiafelhasználásához kapcsolódó fosszilis tüzelőanyagokra vezetne be új kibocsátási adókat. A kezdeményező országok szerint ezek az intézkedések tovább növelnék a háztartások és a gazdaság terheit, ugyanakkor a legélesebb vita a kibocsátáscsökkentés üteméről alakult ki.

A kezdeményezés másik fontos eleme az energiaintenzív vállalatoknak járó ingyenes kibocsátási kvóták megőrzése. Az aláírók szerint ezek a kedvezmények segítenek megelőzni, hogy a termelés olyan országokba költözzön, ahol kevésbé szigorúak a környezetvédelmi előírások.

Emellett kiszámíthatóbb szén-dioxid-árakat is sürgetnek, hogy a vállalatok hosszú távra tudjanak tervezni.

A gazdasági lap emlékeztet: noha Magyarországon viszonylag kevés vállalat tartozik az ETS hatálya alá, gazdasági jelentőségük messze túlmutat számosságukon. Az érintett energiatermelők és nagyipari szereplők együttesen a magyar GDP mintegy 10–12 százalékát állítják elő illetve meghatározó szerepet töltenek be a magyar exportban és az ipari termelésben.

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Kezdőlap    Gazdaság    Tíz uniós tagállam kongatja a vészharangot Brüsszelben, Magyarország is köztük van

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