ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.16
usd:
317.65
bux:
140981.27
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
sárga rózsa virág tavasz nyár időjárás
Nyitókép: Pixabay

Most lefelé mennek a maximumok, több napig tart a lehűlés – figyelmeztetések, térkép

Infostart

A hidegfront mögött az átlagos szint köré csökken a hőmérséklet, majd fokozatosan még lejjebb kerülnek a nappali maximumok.

Hétfőn az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadékgócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő lesz, de a nyugati tájakon előfordulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfőre két vármegyére (Zala, Vas) citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatar veszélye miatt. Azt írták, hogy az elsődleges veszélyforrás a villámlás lehet, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Kedden a déli, délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, másutt a napos időt követően délutánra gomolyfelhők képződnek, illetve érkeznek is felhőtömbök észak, északnyugat felől. Helyenként a déli, délnyugati harmadban alakulhat ki eső, zápor, kis eséllyel zivatar, de később északon is lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős, szeles tájakon pár fokkal magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

Szerda, csütörtök környéken még hűvösebb léghullámok érkeznek a magasban, ami által tovább mérséklődik a nappali felmelegedés.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Most lefelé mennek a maximumok, több napig tart a lehűlés – figyelmeztetések, térkép

időjárás

előrejelzés

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ferrán Torres góljával Spanyolország a világbajnok
vb-döntő

Ferrán Torres góljával Spanyolország a világbajnok
A 120 perc egészét nézve nagy fölényben játszó, de csak egyetlen gólt szerző spanyol válogatott Ferrán Torres góljával megnyerte a világbajnoki döntőt New Jersey-ben.
 

Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

Luis de la Fuente: nagyon fontos szakaszt zártunk le

A félidős show nagyobb siker volt, mint a foci-vb záróünnepsége

Koncertek, szurkolói tömeg, Trump-helikopter – ilyen volt a döntő előtti showműsor

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.
 

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az ukrajnai háború vasárnap hajnalban újabb súlyos eszkalációt hozott: Oroszország a háború egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadását indította Kijev ellen, amelyben legalább egy ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek. Az ukrán légvédelem közlése szerint a 41 rakétából 18-at sikerült megsemmisíteni. A támadás azután érkezett, hogy Ukrajna nagyszabású dróncsapásokat hajtott végre oroszországi logisztikai és energetikai létesítmények ellen. Volodimir Zelenszkij ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy küldjenek több légvédelmi rendszert és elfogórakétát. Háborús híreink vasárnap percről percre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Magyarország legszegényebb településein éves szinten alig néhány százezer forintnyi egy főre jutó adóköteles jövedelem jut egy lakosra.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina in extra time to win the World Cup for the second time in their history.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 05:15
Nagyot változik a ChatGPT – itt az új irány
2026. július 19. 18:31
Rengeteg kettes a hatos lottón – nyerőszámok, nyeremények
×
×