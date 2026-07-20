Most lefelé mennek a maximumok, több napig tart a lehűlés – figyelmeztetések, térkép

Hétfőn az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadékgócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő lesz, de a nyugati tájakon előfordulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfőre két vármegyére (Zala, Vas) citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatar veszélye miatt. Azt írták, hogy az elsődleges veszélyforrás a villámlás lehet, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Kedden a déli, délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, másutt a napos időt követően délutánra gomolyfelhők képződnek, illetve érkeznek is felhőtömbök észak, északnyugat felől. Helyenként a déli, délnyugati harmadban alakulhat ki eső, zápor, kis eséllyel zivatar, de később északon is lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős, szeles tájakon pár fokkal magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

Szerda, csütörtök környéken még hűvösebb léghullámok érkeznek a magasban, ami által tovább mérséklődik a nappali felmelegedés.