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Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Leállt az olajszállítás egy kulcsfontosságú útvonalon

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Az elmúlt héten jelentősen fokozódott az orosz és ukrán támadások száma a Fekete- és Azovi-tengeren közlekedő hajók ellen.

Az ukrán vezérkar a Reuters tudósítása szerint arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. A közlés szerint a célpontokat az orosz hadműveletek támogatására használták.

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) bejelentette, hogy a támadások miatt

felfüggesztette az olaj berakodását a Novorosszijszk melletti fekete-tengeri terminálján.

Tűz keletkezett egy Asia nevű tartályhajón, amelyet eloltott. Személyi sérülés és olajszennyezés nem történt.

A CPC nem azonosított egyetlen felet sem felelősként az incidensért. Az elmúlt héten jelentősen fokozódott az orosz és ukrán támadások száma a Fekete- és Azovi-tengeren közlekedő hajók ellen.

A CPC egy 1510 km hosszú olajvezeték, amely Kazahsztán Kaszpi-tengeri olajlelőhelyeit köti össze Oroszország fekete-tengeri kikötőjével, Novorosszijszkkal. A Novorosszijszkban berakodott olajat tartályhajók szállítják a világpiacokra. A CPC Kazahsztán olajexportjának mintegy 80 százalékát teszi ki, a világpiaci ellátásnak mintegy 1 százalékát adja. Az üzemeltető konzorciumnak orosz és kazah tagja van, mindkettő a területén húzódó vezeték üzemeltetéséért felel.

Robbanások tucatjai Kijevben

Időközben Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadását intézte vasárnapra virradóra Kijev ellen, a csapásokban legalább egy ember meghalt, tizenhatan pedig megsebesültek – közölték ukrán hatóságok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a támadás során mintegy 120 csapásmérő drónt és több mint 40 rakétát vetettek be, amelyek többsége Kijevet célozta. A hárommilliós ukrán fővárosban az éjszaka folyamán robbanások tucatjai hallatszottak.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt nagy postai logisztikai központot, több rakétaalkatrész-gyártó üzemet, valamint a Kijevi területen nagy hatótávolságú drónok gyártásához szükséges alkatrészek tárolására szolgáló létesítményt támadtak.

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Kezdőlap    Külföld    Leállt az olajszállítás egy kulcsfontosságú útvonalon

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