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Szavazók az önkormányzati választáson a zuglói Örökzöld Óvodában kialakított szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Taroltak a független jelöltek a vasárnapi hazai választásokon

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Halálesetek és lemondás miatt kellett időközi választást tartani négy településen.

Lovasberény

A független Csikós Tamást választották a Fejér megyei Lovasberény polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson. Itt a települést 2019 óta vezető Südi Mihály (Fidesz-KDNP) lemondása miatt kellett időközi választást tartani.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján vasárnap este közzétett, száz százalékos feldolgozottságú adatok szerint a független Csikós Tamás 929 szavazatot kapott, míg a másik jelölt, a szintén független Geszler Márk 182-t. A névjegyzékben szereplő 2328 választóból 1111-en adták le szavazatukat, mindenki érvényesen voksolt.

Csór

A független Ari Orsolyát választották a Fejér megyei Csór polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson. Ő 395 szavazatot kapott, míg a másik jelölt, a szintén független Zilahy Sándor 25-öt. A névjegyzékben szereplő 1578 választóból 423-an adták le szavazatukat, közülük 420-an voksoltak érvényesen.

Csóron azért tartottak időközi polgármester-választást, mert az eddigi településvezetőt, Borics Mihályt a Tisza Párt színeiben egyéni országgyűlési képviselővé választották áprilisban.

Csót

A független Kékesi-Szabó Csillát választották a Veszprém megyei Csót polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson. A száz százalékos feldolgozottságú adatok szerint a négy független jelölt közül Kékesi-Szabó Csilla 196 szavazatot kapott, Terelmes Dávid 134-et, Szórádi Béla 72-t, Vörösvári-Musicz Evelin pedig 29-et.

A névjegyzékben szereplő 740 választóból 432-en adták le szavazatukat, közülük 431-en érvényesen szavaztak.

Csóton azért rendeztek időközi polgármester-választást, mert a községet 1998 óta függetlenként vezető Kékesi István április 21-én elhunyt.

Felsőszenterzsébet

Két független jelölt közül Mihálykáné Tóth Brigitta nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Zala megyei Felsőszenterzsébeten. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Mihálykáné Tóth Brigittára 11-en, míg Nyakas Ferencre 8-an szavaztak.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok 86 százaléka voksolt. A falu 22 választópolgára közül 19-en jelentek meg a szavazókörben. Valamennyien érvényes szavazatot adtak le.

Az ország egyik legkisebb településén azért volt szükség időközi polgármester-választásra, mert a korábbi független településvezető, Kálmán Elek elhunyt.

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