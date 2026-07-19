Két amerikai katona meghalt, egy eltűnt Jordániában a pénteken végrehajtott iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadás során – közölte a Középső Parancsnokság (Centcom) szombaton. Négy katonát környékbeli kórházakba szállítottak, ahonnan hamar kiengedték őket, több más katona pedig kisebb sérüléseket szenvedett.

Erre válaszul szombaton válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen. Washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légicsapások formájában. „A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadóképességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az Iszlám Forradalmi Gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka” – áll az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményében.

Az újabb amerikai művelet azt jelenti, hogy már a nyolcadik egymást követő napon indult iráni célpontok ellen támadás.

Veszélyre figyelmeztetnek Szombaton az amerikai külügyminisztérium körültekintésre szólította fel a külföldön tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. A tárca figyelmeztető közleménye különösen a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat intette óvatosságra.



„A Közel-Keleten megnövekedett feszültség miatt a biztonsági környezet továbbra is összetett, előre nem látható eszkalációt hordoz magában. A régióban tartózkodó amerikaiakat a további óvatosság szükségességére emlékeztetjük, és ösztönözzük, hogy figyeljék a legfrissebb fejleményekről szóló híradásokat” – olvasható a külügyminisztérium figyelmeztetésében, ami arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok külképviseletei világszerte célpontjává válhatnak Iránt támogató csoportoknak.

Mint a Centcom beszámolt róla, az amerikai csapatok sikeresen támadták az iráni katonai képességeket, valamint az iráni Forradalmi Gárdát, amely felelős a pénteki jordániai támadásért, míg az iráni állami média azt közölte, hogy a Hormuzi-szorosban található Kesm-szigetet is találatok érték.

Az iráni állami média jelentése szerint a legutóbbi légicsapásokra válaszul az iráni hadsereg dróntámadásokat hajtott végre két kuvaiti amerikai bázis ellen.

(A nyitóképen: Donald Trump amerikai elnököt és családját vérbosszúval fenyegető grafika egy épületmolinón, a teheráni Palesztina téren 2026. július 16-án. Modzstaba Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője július 11-én közzétett írásos üzenetében a nép akaratának nevezte az apja és elődje, Ali Hamenei ajatolah halálának megbosszulását. A 86 éves Ali Hameneivel és több családtagjával izraeli-amerikai légicsapás végzett február 28-án.)