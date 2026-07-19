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Nyitókép: Abedin Taherkenareh

Amerikai katonák haltak meg egy iráni csapásban Jordániában, válaszcsapásokat hajtottak végre

Infostart / MTI

Több mint egy hete vége a tűzszünetnek Irán és az Egyesült Államok között.

Két amerikai katona meghalt, egy eltűnt Jordániában a pénteken végrehajtott iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadás során – közölte a Középső Parancsnokság (Centcom) szombaton. Négy katonát környékbeli kórházakba szállítottak, ahonnan hamar kiengedték őket, több más katona pedig kisebb sérüléseket szenvedett.

Erre válaszul szombaton válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen. Washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légicsapások formájában. „A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadóképességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az Iszlám Forradalmi Gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka” – áll az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményében.

Az újabb amerikai művelet azt jelenti, hogy már a nyolcadik egymást követő napon indult iráni célpontok ellen támadás.

Mint a Centcom beszámolt róla, az amerikai csapatok sikeresen támadták az iráni katonai képességeket, valamint az iráni Forradalmi Gárdát, amely felelős a pénteki jordániai támadásért, míg az iráni állami média azt közölte, hogy a Hormuzi-szorosban található Kesm-szigetet is találatok érték.

Az iráni állami média jelentése szerint a legutóbbi légicsapásokra válaszul az iráni hadsereg dróntámadásokat hajtott végre két kuvaiti amerikai bázis ellen.

(A nyitóképen: Donald Trump amerikai elnököt és családját vérbosszúval fenyegető grafika egy épületmolinón, a teheráni Palesztina téren 2026. július 16-án. Modzstaba Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője július 11-én közzétett írásos üzenetében a nép akaratának nevezte az apja és elődje, Ali Hamenei ajatolah halálának megbosszulását. A 86 éves Ali Hameneivel és több családtagjával izraeli-amerikai légicsapás végzett február 28-án.)

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Kezdőlap    Külföld    Amerikai katonák haltak meg egy iráni csapásban Jordániában, válaszcsapásokat hajtottak végre

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