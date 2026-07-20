ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.16
usd:
317.65
bux:
140981.27
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Spains Rodri lifts the world cup trophy as his team celebrate winning the FIFA World Cup 2026 final at the New York-New Jersey Stadium. Picture date: Sunday July 19, 2026. (Photo by Nick Potts/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Nick Potts/PA Images via Getty Images

A második spanyol aranygeneráció

Infostart

2026. július 19-én, magyar idő szerint csak néhány perccel éjfél előtt eldőlt: Luís de la Fuente csapata a második spanyol aranygeneráció. S persze egyben a második, amelyik a La Roja mezében világbajnoki címet nyert.

Ahhoz, hogy egy korszakos válogatottat aranygenerációnak nevezzünk, „valamit”, vagy inkább „több valamit” nyerni kell. A spanyol válogatott történetének első nagy sikere az 1964-es, egyébként hazai rendezésű Európa-bajnokság megnyerése volt, José Villalongával a szövetségi kapitányi poszton.

Az a generáció, amelyik egyébként az Eb-elődöntőben a magyar csapatot győzte le hosszabbításban, talán még abban az évben sem uralta a világ- vagy az európai futballt, gyengén szerepelt az 1962-es és az 1966-os világbajnokságon is.

A korábbi évtizedekben is, de a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes években remek futballistái voltak a spanyol válogatottnak. Szinte csodaszámba ment, hogy sem Carlos Santillana, sem Emilio Butragueño, sem Raúl González generációja nem tudott nagy tornát nyerni. Sőt: az 1984-es Eb-ezüstös szereplésen kívül még elődöntőbe sem jutott világ- vagy kontinensbajnokságon.

A 2006-os világbajnokságon már Luís Aragonés, a korábbi jeles futballista, az Atlético Madrid történetének legjobb góllövője vezette a válogatottat. Vagyis a La Roját, ahogyan ő követesen nevezte. Sokan „megtalálták” azzal, hogy a különböző autonóm tartományok függetlenségi törekvéseit támogatja ezzel az elnevezéssel a szokásos La Selección Nacional helyett, sejtetve, hogy ez nem egy nemzeti csapat, hanem egy sok nemzetiségű, Aragonés soha nem ment bele ilyesfajta disputákba. Legfeljebb annyit jegyzett meg, hogy a csapat Franco alatt is vörös mezben játszott, akkor is nevezték Vörösnek, Rojának – s ennek aligha kölcsönzött bárki is politikai felhangot.

Aragonés szokatlanul idős korban, hatvanhat évesen, a 2004 júliusában került a válogatott élére. A 2004-es Eb kudarca után Iñaki Sáeznek mennie kellett, s egy bölcs embert jelöltek a helyére. Aragonést, akinek beceneve El Sabio de Hortaleza, vagyis a Hortalezai Bölcs volt. Bíztak benne, s jól tették, mert a spanyol válogatott – igaz, a szerbek mögött, csoportmásodikként, de – veretlenül jutott ki a világbajnokságra.

Ám a németországi még nem a Roja tornája volt. Bár a gárda – ritka gyenge csoportjában – az ukránokat, a tunéziaiakat és a szaúdiakat megelőzve, maximális pontszámmal abszolválta az első három mérkőzését. Ám utána, rendkívüli magabiztossága ellenére, kikapott a franciáktól. Változások kellettek. Aragonés a vb-n történtek miatt kezdett barátkozni a gondolattal, hogy végleg elfelejti Raúlt, akit a 2006. szeptemberi, északírek elleni vesztes meccsen játszatott utoljára. Gyakorlatilag ezzel tette le a triplázás alapjait. Raúl ekkor 29 éves volt. Aragonésnek a Raúl kreálta klikkesedés valamint csapatkapitányi hozzáállása szúrta a szemét. A 2008-as Európa-bajnokságig egy ország követelte Raúl visszavételét a válogatottba, s ezzel párhuzamosan Aragonés kirúgását. A Bölcs Ember 2008-ig folyamatosan küzdött a médiával, és a szurkolókkal, akik halálosan megfenyegették, megrongálták a házát, s megállás nélkül szapulták őt.

A 2008-as Európa-bajnokságra benevezett huszonhárom játékosából tizenhárom volt ott két évvel korábban, a németországi világbajnokságon, de a csapat váza megmaradt. A két szélsőhátvéd posztján váltott és kimaradt Raúl. A tornán eleinte nem szárnyalt a spanyol csapat, de aztán jött az olaszok elleni negyeddöntő.

Minden spanyol azt mondta a torna után, hogy a legnehezebb meccsük az volt. „Nem játszottunk jól, de az olaszok sem” – mondta Aragonés, két nagyon óvatos csapat játékáról. Tizenegyesek döntöttek, Iker Casillas kivédett két lövést is, nagy része volt csapata sikerében. S elhitték, hogy tudnak nyerni. Megverték az oroszokat az elődöntőben, majd a németeket a fináléban.

Két évvel később már Vicente Del Bosque irányította a válogatottat, amely az aranyéremért ment Dél-Afrikába. Soha addig nem nyert világbajnoki címet olyan csapat, amelyik elveszítette ott az első mérkőzését. Ők pedig kikaptak Svájctól – mégis megnyerték a tornát Andrés Iniesta a hollandok elleni döntő hosszabbításában szerzet góljával. A spanyolok a második meccsüktől kezdve egyetlen gólt kaptak, az egyenes kieséses szakaszban egyet sem. Mindössze másodszor fordult elő, hogy az Európa-bajnok két évvel később világbajnoki címet szerezzen.

Ám arra addig egyszer sem volt példa, hogy egy világ- és Európa-bajnok csapat megnyerje a következő Eb-t is. Spanyolország megcselekedte, 2012-ben újra a kontinens legjobbja lett. Iker Casillas ismét nem kapott gólt az egyenes kieséses szakaszban. Ennek a generációnak olyan szátrjai voltak, mint Iker Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Xabi Alonso, Fàbregas, Fernando Torres, Iniesta, Mata, David Silva és Pedro.

A spanyol futball megsínylette, hogy ez a generáció kiöregedett. A következő három világbajnokságon (2014, 2018, 2022) még a legjobb nyolcba sem jutott el a válogatott, mint ahogyan a 2016-os Eb-n sem. A világjárvány miatt egy évvel elhalasztott Eb elődöntője előrelépést jelzett, de a katari vb nem sikerült.

Luis de la Fuente vette át a válogatottat a marokkóiak elleni tizenegyespárbaj elvesztése után, mégpedig Luiís Enriquétől. Akkor már majdnem egy évtizede dolgozott a szövetség alkalmazottjaként, első U19-es válogatottjában ott volt már Rodri, Mikel Merino és Unai Simón is. 2016-ben ifjúsági Európa-bajnok lett a csapatával, majd 2019-ben aranyérmes lett a kontinensbajnokságon az U21-es korosztállyal is. Mikel Merino, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz és Unai Simón akkor is a játékosa volt.

A következő nagy lépés a tokiói olimpia volt 2021-ben, De la Fuente csapata ezüstéremmel tért haza. Hosszabbításban kaptak ki a braziloktól egy olyan kezdő csapattal, amelyből nyolc játékos vasárnap este pályára lépett a megnyert világbajnoki döntőben (Unai Simón, Eric García, Marc Cucurella, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo.)

Ez a spanyol csapat már esélyesként érkezett a 2024-es németországi világbajnokságra, s ha nem is könnyen (gondoljunk csak Cucurella a németek elleni kezezésgyanús mentésére), de végig ment az úton. Veretlenül lett Európa-bajnok. A csoportban megverte a horvátokat, az olaszokat és az albánokat, az egyenes kieséses szakaszban pedig a grúzokat, a németeket, a franciákat és az angolokat.

Aztán veretlenül játszotta végig a legutóbbi Nemzetek Ligája-sorozatot (ezüstérmes lett a portugálok jobban lőtték a döntőben a tizenegyeseket), majd a világbajnokságot is. Spanyolország esetében, ahogyan két évvel ezelőtt, úgy most is a Franciaország elleni győzelem igazolta, hogy a legjobb futballt játssza a mezőnyben.

Luis de la Fuente szövetségi kapitányként még soha (!) nem veszített tétmérkőzést, miközben világ- és Európa-bajnoki győzelemre vezette a maga aranygenerációját. Azt a gárdát, amelyben Rodri a vezér, a csapatkapitány, de fontos szereplők az előző években összerakott keret pillérei is.

Az argentinok elleni volt a 49. meccse a válogatott élén, s a 37. győzelme, tíz döntetlen és csupán két vereség mellett. Csapata a rutinos játékosok és a nagyszerű, s már egyáltalán nem tapasztalatlan fiatalok nagyszerű elegye. Yamal, Pedri, Pau Cubarsi, Alex Baena, Nico Williams, Gavi és Joan Garcia mindannyian legfeljebb 25 évesek. Rajtuk kívül Pedro Porro, Ferran Torres és Martin Zubimendi is azon játékosok közé tartozik, akik számíthatnak arra, hogy bekerülnek akár a 2030-as keretbe. Annak a vb-nek egyébként Spanyolország társrendezője lesz. De hol van az még… A következő nagy feladat a 2028-as Európa-bajnokság.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    A második spanyol aranygeneráció

spanyol labdarúgó-válogatott

foci-vb 2026

luis de la fuente

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A második spanyol aranygeneráció
Foci-vb 2026

A második spanyol aranygeneráció
2026. július 19-én, magyar idő szerint csak néhány perccel éjfél előtt eldőlt: Luís de la Fuente csapata a második spanyol aranygeneráció. S persze egyben a második, amelyik a La Roja mezében világbajnoki címet nyert.
 

Ferrán Torres góljával Spanyolország a világbajnok

Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

Luis de la Fuente: nagyon fontos szakaszt zártunk le

A félidős show nagyobb siker volt, mint a foci-vb záróünnepsége

Koncertek, szurkolói tömeg, Trump-helikopter – ilyen volt a döntő előtti showműsor

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.
 

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most kiderül, tartja-e a szavát az MNB – Ez a döntés a forint sorsára is hatással lehet

Most kiderül, tartja-e a szavát az MNB – Ez a döntés a forint sorsára is hatással lehet

Látszólag eseménytelen kamatdöntésre készülhetünk kedden, hiszen Varga Mihály jegybankelnök már egy hónappal ezelőtt előrevetítette, hogy a következő két ülésen egyaránt 25 bázispontos vágás jöhet. Vagyis, ha hiszünk az MNB kommunikációjának, akkor most 5,75%-ra csökken az alapkamat. A júniusi ülés óta ugyan kiújult a háború a Közel-Keleten, ez azonban a szakemberek szerint legfeljebb a Monetáris Tanács üzeneteiben jelenhet meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Magyarország legszegényebb településein éves szinten alig néhány százezer forintnyi egy főre jutó adóköteles jövedelem jut egy lakosra.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina in extra time to win the World Cup for the second time in their history.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 05:45
Nem mindennapi rendőri akció a Balatonnál – képek
2026. július 20. 05:30
Sok magyarra jöhetett a frászt, de ha ilyet kap, nem kell fizetnie
×
×