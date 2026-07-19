A magyarok elchei remeklése óta nem született ennyi gól egy vb-meccsen!

A hat angol és négy francia gólt hozó miami találkozó 1982, az Elchében játszott magyar–salvadori 10–1 óta a gólokban leggazdagabb vb-mecs volt.

De az egyébként is a csoportszakaszban játszott találkozó volt, miként 1958-ban a szintén tízgólos Franciaország–Paraguay (7:3), vagy az 1954-es Magyarország–Németország (8:3) meccs.

Az 1938-as franciaországi vb nyolcaddöntőjében (gyakorlatilag első fordulójában, akkor még nem rendeztek csoportszakaszt) a Brazília–Lengyelország összecsapás 6:5-re végződött, de 120 perc alatt, hosszabbításban.

Az egyetlen, csoportmérkőzéses szakasszal kezdődő vb-n, de az egyenes kieséses részben játszott, a 2026-os bronztalálkozónál több gólt hozó, abszolút vb-csúcsot jelentő meccs az 1954. június 26-án Lausanne-ban játszott negyeddöntő, amelyen Ausztria 7:5-re verte Svájcot.

Ami az eddigi bronzmérkőzéseket illeti, a mostani az 1958-as göteborgit idézte. Akkor a francia válogatott 6:3-ra legyőzte a címvédő nyugatnémeteket, az volt eddig a gólokban leggazdagabb, a 3. helyért vívott meccs. Jude Bellingham az utolsó pillanatban lőtt gólja azonban letolta a lista éléről.

A legtöbb gólt hozó vb-mérkőzések

1. Ausztria–Svájc 7:5, 1954

2. Brazília–Lengyelország 6:5, 1938

2. Magyarország–NSZK 8:3, 1954

2. Magyarország–Salvador 10–1, 1982

5. Franciaország–Paraguay 7:3, 1958

5. Anglia–Franciaország 6–4, 2026

7. Argentína–Mexikó 6:3, 1930

7. Magyarország–Dél-Korea 9:0, 1954

7. NSZK–Törökország 7:2, 1954

7. Franciaország–NSZK 6:3, 1958

7. Jugoszlávia–Zaire 9–0, 1974