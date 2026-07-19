ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 19. vasárnap Emília
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az angol Jude Bellingham (j3) belövi csapata hatodik gólját a francia Dayot Upamecano (j2) mellett a francia Mike Maignan (j) kapujába a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Franciaország-Anglia bronzmérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 18-án.
Nyitókép: MTI/AP/Marta Lavandier

A magyarok elchei remeklése óta nem született ennyi gól egy vb-meccsen!

Infostart

A futball-vb-k történetében mindössze négy olyan mérkőzés akadt, amelyen több gól esett, mint a szombati angol–francia bronzmeccsen. Még érdekesebb a kép, ha kivesszük a sorból a csoportszakaszban játszott mérkőzéseket.

A hat angol és négy francia gólt hozó miami találkozó 1982, az Elchében játszott magyar–salvadori 10–1 óta a gólokban leggazdagabb vb-mecs volt.

De az egyébként is a csoportszakaszban játszott találkozó volt, miként 1958-ban a szintén tízgólos Franciaország–Paraguay (7:3), vagy az 1954-es Magyarország–Németország (8:3) meccs.

Az 1938-as franciaországi vb nyolcaddöntőjében (gyakorlatilag első fordulójában, akkor még nem rendeztek csoportszakaszt) a Brazília–Lengyelország összecsapás 6:5-re végződött, de 120 perc alatt, hosszabbításban.

Az egyetlen, csoportmérkőzéses szakasszal kezdődő vb-n, de az egyenes kieséses részben játszott, a 2026-os bronztalálkozónál több gólt hozó, abszolút vb-csúcsot jelentő meccs az 1954. június 26-án Lausanne-ban játszott negyeddöntő, amelyen Ausztria 7:5-re verte Svájcot.

Ami az eddigi bronzmérkőzéseket illeti, a mostani az 1958-as göteborgit idézte. Akkor a francia válogatott 6:3-ra legyőzte a címvédő nyugatnémeteket, az volt eddig a gólokban leggazdagabb, a 3. helyért vívott meccs. Jude Bellingham az utolsó pillanatban lőtt gólja azonban letolta a lista éléről.

A legtöbb gólt hozó vb-mérkőzések

1. Ausztria–Svájc 7:5, 1954

2. Brazília–Lengyelország 6:5, 1938

2. Magyarország–NSZK 8:3, 1954

2. Magyarország–Salvador 10–1, 1982

5. Franciaország–Paraguay 7:3, 1958

5. Anglia–Franciaország 6–4, 2026

7. Argentína–Mexikó 6:3, 1930

7. Magyarország–Dél-Korea 9:0, 1954

7. NSZK–Törökország 7:2, 1954

7. Franciaország–NSZK 6:3, 1958

7. Jugoszlávia–Zaire 9–0, 1974

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    A magyarok elchei remeklése óta nem született ennyi gól egy vb-meccsen!

fifa

angol válogatott

gólrekord

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átalakuló Andrássy út, egész évben használható Duna-part – Így léphetne szintet Budapest a turizmusban

Átalakuló Andrássy út, egész évben használható Duna-part – Így léphetne szintet Budapest a turizmusban

Képzeljünk el egy Budapestet, ahol a Duna-part egész évben használható városi korzó: stégekkel, folyami uszodákkal és vízparti szolgáltatásokkal. Ahol az Andrássy út valóban a város kiemelt kereskedelmi főutcájaként működik, a Nagykörút pedig ismét a színházakra és a kávéházakra épülő, pezsgő nagyvárosi boulevard. Álomnak tűnik? Aligha. Az adottságok megvannak; a kérdés az, képesek vagyunk-e a ma sokszor szigetként működő közterületeket, látnivalókat és városi tengelyeket összefüggő, jól olvasható élményrendszerré szervezni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat - nem túl biztató a helyzet

Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat - nem túl biztató a helyzet

Miközben Magyarország egykor a régió élvonalába tartozott a videojáték-fejlesztésben, ma már a túlélésért küzdenek a kisebb stúdiók.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran exchange strikes after two US soldiers killed in Jordan

US and Iran exchange strikes after two US soldiers killed in Jordan

US forces target Iranian sites for the eighth night in a row, while Iran says it fired drones at the US military in Kuwait.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 19. 12:52
Négyes ütközés és szalagkorlátos baleset is történt, kilométeres dugók az M1-esen
2026. július 19. 12:18
Szilas Péter felel a gyermekjogokért
×
×