Dunában sodródó nőt láttak az éjjel Budapesten, csodával határos módon találták meg – fotók

Vasárnap hajnalban egy járókelő figyelt fel egy Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett.

A mentők beszámolója szerint a gyorsan helyszínre érkező Vízirendészet és a Központi Rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek.

A rendőrök vízijárművel vizsgálták a Dunát, miközben

a mentősök a rakparton haladva, keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt.

„A közös kutatás végül szinte hihetetlen módon eredményre vezetett: sikerült beazonosítani a Dunában sodródó, életjelek nélküli nőt. A Vízirendészet munkatársai a fedélzetre húzták, majd azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a legközelebbi kikötő felé indultak. A mentőegység és a vízirendészet szinte egyszerre érkezett a kikötőbe, ahol bajtársaink emelt szinten folytatták az életmentést, a rendőr kollégák pedig végig segítették az ellátást” – olvasható a beszámolóban.

A közös küzdelem végül sikerre vezetett: a nőt stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon.