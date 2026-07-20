Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

A spanyol futball büszkesége most Ferran Torres, a vb-döntő győztes gólját megszerző csatár.

„Nem az én gólom volt, a mai mérkőzés sorsa meg volt írva. Távol voltunk a népünktől, de mindent megtettünk értük. Rengeteget kellett küzdeni ezen a mérkőzésen. A döntők mindig nehezek, mindkét csapat ideges is volt. Bebizonyítottuk, hogy mi voltunk a jobbak” – mondta a mérkőzés után.

Egy spanyol gólt nem adtak meg a mérkőzésen – ezzel kapcsolatban azt mondta, végül nyertek, és ezért hatalmas kő esett le a szívéről. „Megyünk tovább előre, még sok szép dolog áll előttünk” – fogalmazott.