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EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his teams first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
Nyitókép: Kevin C. Cox/Getty Images

Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

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A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot vasárnap az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes.

A spanyol futball büszkesége most Ferran Torres, a vb-döntő győztes gólját megszerző csatár.

„Nem az én gólom volt, a mai mérkőzés sorsa meg volt írva. Távol voltunk a népünktől, de mindent megtettünk értük. Rengeteget kellett küzdeni ezen a mérkőzésen. A döntők mindig nehezek, mindkét csapat ideges is volt. Bebizonyítottuk, hogy mi voltunk a jobbak” – mondta a mérkőzés után.

Egy spanyol gólt nem adtak meg a mérkőzésen – ezzel kapcsolatban azt mondta, végül nyertek, és ezért hatalmas kő esett le a szívéről. „Megyünk tovább előre, még sok szép dolog áll előttünk” – fogalmazott.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

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