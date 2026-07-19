Minden eddigi negatív rekordot megdönthet a Duna

A Duna Baranyát érintő szakaszán nincs hajózási korlátozás – Mohácson szombaton járt a komp –, ugyanakkor mind a teher-, mind pedig a személyhajó forgalom csak kiemelt körültekintés mellett haladhat – olvasható a BAMA cikkében.
A Duna kritikusan alacsony vízszintje nem példa nélküli. Tavaly Mohácsnál a folyó vízállása nem sokkal haladta meg a valaha mért legalacsonyabb vízszintet. Ebből fakadóan az idei helyzet negatív rekord döntését eredményezheti.
2018 augusztusában Mohácsnál a Duna vízszintje szintén nagyon lecsökkent, és ez akkor a kompközlekedésre is hatással volt. Egy évvel később a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt néhány napig szünetelt a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Újmohács kompátkelőhelyen.
Az alacsony vízállás azonban további kuriózumokat is tartogat a folyók világa iránt érdeklődőknek. A Külső-Béda magasságában található Gabriella-zátonynál ekkor már láthatóvá válnak az elsüllyedt roncsuszályok, amelyeket extrém alacsony vízállásnál akár gyalog is meg lehet közelíteni.
A folyó mellett élők megszokhatták, hogy a vízszint Mohácsnál megszokott, éves viszonylatban akár 5-6 méteres különbségei érthető módon nagyban meghatározzák a Duna-parti város látképének alakulását – írja a lap.