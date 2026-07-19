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Második világháborús hajóroncs darabja a nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékágában a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Minden eddigi negatív rekordot megdönthet a Duna

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Az extra meleg időjárás és az elhúzódó szárazság következtében az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelzése szerint Magyarország déli területén tovább csökkent a Duna vízszintje, Mohácsnál vasárnap hajnalban 27 centiméteres vízállást mértek. Némi emelkedés látható az előrejelzésben.

A Duna Baranyát érintő szakaszán nincs hajózási korlátozás – Mohácson szombaton járt a komp –, ugyanakkor mind a teher-, mind pedig a személyhajó forgalom csak kiemelt körültekintés mellett haladhat – olvasható a BAMA cikkében.

A Duna kritikusan alacsony vízszintje nem példa nélküli. Tavaly Mohácsnál a folyó vízállása nem sokkal haladta meg a valaha mért legalacsonyabb vízszintet. Ebből fakadóan az idei helyzet negatív rekord döntését eredményezheti.

2018 augusztusában Mohácsnál a Duna vízszintje szintén nagyon lecsökkent, és ez akkor a kompközlekedésre is hatással volt. Egy évvel később a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt néhány napig szünetelt a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Újmohács kompátkelőhelyen.

Az alacsony vízállás azonban további kuriózumokat is tartogat a folyók világa iránt érdeklődőknek. A Külső-Béda magasságában található Gabriella-zátonynál ekkor már láthatóvá válnak az elsüllyedt roncsuszályok, amelyeket extrém alacsony vízállásnál akár gyalog is meg lehet közelíteni.

A folyó mellett élők megszokhatták, hogy a vízszint Mohácsnál megszokott, éves viszonylatban akár 5-6 méteres különbségei érthető módon nagyban meghatározzák a Duna-parti város látképének alakulását – írja a lap.

Kölked, 2026. július 18. Második világháborús hajóroncs a nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékágában a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
Második világháborús hajóroncs a nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékágában a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
Kölked, 2026. július 18. A nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékága a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
A nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékága a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
Második világháborús hajóroncs a nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékágában a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
Második világháborús hajóroncs a nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékágában a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
Kölked, 2026. július 18. A nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékága a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
A nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékága a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án. MTI/Lakatos Péter
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Kezdőlap    Belföld    Minden eddigi negatív rekordot megdönthet a Duna

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