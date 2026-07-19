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Digital car speedometer on the black background
Nyitókép: antikainen/Getty Images

A kocsi árának több mint felével is drágíthat egy visszatekert kilométeróra – adatok

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A kilométeróra-manipuláció súlyos összegekbe kerül a magyar autóvásárlóknak egy friss kutatás szerint.

Aki manipulált futásteljesítményű autót vásárol, nemcsak jelentősen többet fizethet a jármű valós értékénél, hanem később gyakoribb meghibásodásokkal és magasabb javítási költségekkel is számolhat.

A járműtörténeti adatokkal foglalkozó carVertical legutóbbi kutatása azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a kilométeróra-manipuláció egy jármű értékét. Az eredmények megdöbbentő tényt tártak fel – egyes piacokon a manipulált futásteljesítményű autók ára akár közel 50 százalékkal is meghaladhatja a jármű valós értékét.

„Mivel nem minden futásteljesítmény-adat áll rendelkezésre digitális formában, sok esetben nehéz pontosan megállapítani, hogy történt-e kilométeróra-manipuláció. Ráadásul az országok közötti járműadat-megosztás továbbra sem egységes, ezért a használtautó-vásárlók sokszor nem jutnak hozzá a döntéshez szükséges információkhoz” – magyarázta Matas Buzelis, a carVertical autópiaci szakértője.

A carVertical kutatása szerint Magyarországon a kilométeróra-manipuláció átlagosan 21 százalékkal növeli meg egy jármű értékét. Egy manipulált futásteljesítményű, 20 000 euróért hirdetett autó valós értéke így mindössze körülbelül 16 500 euró lehet.

A cég a közleményében megjegyzi: a visszatekert kilométeróra azt sugallja, hogy a jármű jobb állapotban van, mint valójában. Minél drágább az autó, annál több pénzt veszíthetnek a vásárlók.

A kilométeróra-manipuláció járműértékre gyakorolt hatása országonként jelentősen eltér. A legkisebb árbefolyásoló hatás Szerbiában, Ukrajnában és Romániában figyelhető meg, míg a legnagyobb hatást Németországban, Belgiumban és Franciaországban mutatható ki.

Németországban, ahol a kutatásban szereplő országok közül a kilométeróra-manipuláció a legnagyobb hatással van a járművek értékére, az árnövekedés elérheti a 49,3 százalékot, miközben az ellenőrzött autók 1,7 százalékánál találtak módosított futásteljesítmény-adatokat. Ebben az országban átlagosan 34 400 kilométert tüntettek el a járművek valós futásteljesítményéből.

A skála másik végén Szerbia áll, ahol a kutatásban szereplő országok közül a legalacsonyabb a kilométeróra-manipuláció járműértékre gyakorolt hatása: mindössze 9,3 százalék. A manipulált futásteljesítményű autók aránya Szerbiában 3,9 százalék volt, a járműveket pedig átlagosan 53 500 kilométerrel „fiatalították meg”.

A cég szerint a manipulált futásteljesítményű járművek kiszűrésének legjobb módja, ha vásárlás előtt mindig ellenőrizzük a kiszemelt használt autó történetét. Így ellenőrizhető, valós-e a futásteljesítmény, illetve ha manipuláció történt, mikor és hány kilométerrel csökkentették az óraállást.

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Kezdőlap    Belföld    A kocsi árának több mint felével is drágíthat egy visszatekert kilométeróra – adatok

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