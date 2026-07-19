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Nyitókép: X/Tour de France

Csúnya bukása után feladni kényszerült Vingegaard – videó

Infostart / MTI

A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. szakaszát, amelyen a dán Jonas Vingegaard bukás miatt kiszállt, a szlovén Tadej Pogacar pedig megőrizte a sárga trikót.

Vasárnap a Champagnole és Plateau de Solaison közötti 183,9 kilométer megtétele és hegyi befutó várt a bringásokra 3950 méter szintemelkedéssel. Az összetett első két helyezettje fáradtan várta a szakaszt: a sárga trikós Pogacart öt, míg a második pozíciót elfoglaló Vingegaard-t hajnali két órakor keltették a doppingellenőrök. A hazai közönségkedvenc, az összetettben negyedik Paul Seixas az előző nap vette át a vezetést a fiatalok kategóriájában, 19 évesen és 297 naposan a francia körverseny történetének legfiatalabb trikóviselője lett.

Rendkívül gyors iramot hozott az etap eleje, és már a táv derekán összeállt egy 24 fős szökevénycsoport. Ebben ott volt az összetettben kilencedik Tom Pidcock, így őt és társait három percnél nem engedte messzebb a mezőny, az utolsó hegyhez közeledve viszont már csak két perc volt a különbség. Az esélyesek csoportjában Vingegaard egy kanyarban elesett a mexikói Isaac del Toróval együtt, a kétszeres Tour-győztes Vingegaard fájdalmak közepette, felkötött karral szállt be az orvosi autóba és feladta a versenyt. A dán bringás tizedik háromhetes körversenyén először kényszerült idő előtt kiszállni úgy, hogy nyolcszor is az első két hely valamelyikén zárt.

Mivel a mezőny bevárta a bukásból felérőket, három percre nőtt a lemaradása, ez a záró hegy lábáig két és fél percre csökkent az élcsoporthoz képest. A hegymenetben Pogacar a csoport élére állt és tempót diktált mexikói csapattársának, ezt csak az olimpiai bajnok Evenepoel bírta velük. Pogacarék csapattársa, a szökésben lévő Adam Yates rövid időre beállt a csoportjukba, amely valamennyi szökevényt „levadászta” végül.

A győzelemért így hárman harcoltak, Del Toro – akinek Pogacar nagylelkűen át akarta adni a szakaszgyőzelem lehetőségét – kétszer is próbálkozott megindulással, ám Evenepoel kitartott, majd megindulva leszakította a mexikóit és megnyerte az etapot Pogacarral a kerekén.

A dobogóért harcoló Del Toro jelentőset lépett előre összetettben és átvette a fehér trikót Seixastól.

Eredmények

15. szakasz, Champagnole-Plateau de Solaison, 183,9 km, hegyi befutó:

1. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:23:09 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) azonos idővel

3. Isaac del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) 6 másodperc hátrány

4. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 58 másodperc hátrány

5. Florian Lipowitz (német, Red Bull-BORA-hansgrohe) azonos idővel

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 55:41:31 óra

2. Evenepoel 5:00 perc hátrány

3. Del Toro 5:58 p h.

4. Seixas 6:23 p h.

5. Lipowitz 6:48 p h.

A hétfői szünnap után kedden az Évian-les-Bains és Thonon-les-Bains közötti 26,1 kilométeres egyéni időfutammal kezdődik meg a Tour záró hete. A mezőny összesen 3290,7 kilométert teljesít, amíg jövő hét vasárnap célba ér a párizsi Champs-Elysées-n.

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Kezdőlap    Sport    Csúnya bukása után feladni kényszerült Vingegaard – videó

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