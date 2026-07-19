Csúnya bukása után feladni kényszerült Vingegaard – videó

Vasárnap a Champagnole és Plateau de Solaison közötti 183,9 kilométer megtétele és hegyi befutó várt a bringásokra 3950 méter szintemelkedéssel. Az összetett első két helyezettje fáradtan várta a szakaszt: a sárga trikós Pogacart öt, míg a második pozíciót elfoglaló Vingegaard-t hajnali két órakor keltették a doppingellenőrök. A hazai közönségkedvenc, az összetettben negyedik Paul Seixas az előző nap vette át a vezetést a fiatalok kategóriájában, 19 évesen és 297 naposan a francia körverseny történetének legfiatalabb trikóviselője lett.

Rendkívül gyors iramot hozott az etap eleje, és már a táv derekán összeállt egy 24 fős szökevénycsoport. Ebben ott volt az összetettben kilencedik Tom Pidcock, így őt és társait három percnél nem engedte messzebb a mezőny, az utolsó hegyhez közeledve viszont már csak két perc volt a különbség. Az esélyesek csoportjában Vingegaard egy kanyarban elesett a mexikói Isaac del Toróval együtt, a kétszeres Tour-győztes Vingegaard fájdalmak közepette, felkötött karral szállt be az orvosi autóba és feladta a versenyt. A dán bringás tizedik háromhetes körversenyén először kényszerült idő előtt kiszállni úgy, hogy nyolcszor is az első két hely valamelyikén zárt.

?? #TDF2026



Jonas Vingegaard has been forced to withdraw from the Tour de France after crashing towards the end of Stage 15. We will provide an update on his condition as soon as more information becomes available. pic.twitter.com/1B8sLVvWe4 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 19, 2026

Mivel a mezőny bevárta a bukásból felérőket, három percre nőtt a lemaradása, ez a záró hegy lábáig két és fél percre csökkent az élcsoporthoz képest. A hegymenetben Pogacar a csoport élére állt és tempót diktált mexikói csapattársának, ezt csak az olimpiai bajnok Evenepoel bírta velük. Pogacarék csapattársa, a szökésben lévő Adam Yates rövid időre beállt a csoportjukba, amely valamennyi szökevényt „levadászta” végül.

A győzelemért így hárman harcoltak, Del Toro – akinek Pogacar nagylelkűen át akarta adni a szakaszgyőzelem lehetőségét – kétszer is próbálkozott megindulással, ám Evenepoel kitartott, majd megindulva leszakította a mexikóit és megnyerte az etapot Pogacarral a kerekén.

? Remco Evenepoel wins ahead of Tadej Pogacar!



? La victoire pour Remco Evenepoel devant Tadej Pogacar !#TDF2026 pic.twitter.com/23s26nXI2o — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026

A dobogóért harcoló Del Toro jelentőset lépett előre összetettben és átvette a fehér trikót Seixastól.

Eredmények

15. szakasz, Champagnole-Plateau de Solaison, 183,9 km, hegyi befutó:

1. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:23:09 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) azonos idővel

3. Isaac del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) 6 másodperc hátrány

4. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 58 másodperc hátrány

5. Florian Lipowitz (német, Red Bull-BORA-hansgrohe) azonos idővel

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 55:41:31 óra

2. Evenepoel 5:00 perc hátrány

3. Del Toro 5:58 p h.

4. Seixas 6:23 p h.

5. Lipowitz 6:48 p h.

A hétfői szünnap után kedden az Évian-les-Bains és Thonon-les-Bains közötti 26,1 kilométeres egyéni időfutammal kezdődik meg a Tour záró hete. A mezőny összesen 3290,7 kilométert teljesít, amíg jövő hét vasárnap célba ér a párizsi Champs-Elysées-n.