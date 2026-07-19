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Nyitókép: Pixabay

És ismét megcsinálta valaki ezt az életveszélyes dolgot, újabb figyelmeztetés érkezett

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Két fiatal meghalt nemrég, most egy harmadik próbálkozott meg ugyanazzal.

„Hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszentmihály állomáson. Ma hajnalban valaki felmászott az állomáson tartózkodó tehervonat egyik vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát. Az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felsővezetéket feszültségmentesítették. Az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta” – számolt be az esetről vasárnap a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

„Ez az eset ismét bebizonyította, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a vasúti üzemi területek veszélyeire. Ezek nem nyilvános terek, hanem veszélyes üzemek, ahol a folyamatos vonatforgalom, és

a 25 kilovoltos felsővezeték miatt egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat.

A vonat tetejére mászás: életveszély” – figyelmeztetett.

Hegyi Zsolt csütörtökön jelentette be, hogy a cég megerősíti a vasúti infrastruktúra és vagyon védelmét: drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék.

Legutóbb július 10-én történt súlyos baleset. Akkor Budafok – Háros vasútállomásnál fiatalok másztak fel egy vagon tetejére, egy 17 éves fiú életét veszítette, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba. Az RTL Híradója szerint 2026-ban ez volt a harmadik hasonló eset.

A MÁV tavaly figyelmezető videóval is felhívta a figyelmet ennek a veszélyére:

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