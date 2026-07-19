A többedik ország áll elő ugyanolyan, súlyos váddal Oroszország ellen

Egyre több botswanai állampolgárt kényszerítenek rá, hogy orosz egyenruhában harcoljanak a Moszkva által Ukrajna ellen folytatott háborúban – jelentette ki szombaton a botswanai kormány.

Az elmúlt hónapokban több afrikai ország is jelezte, hogy az állampolgárait csalással kényszerítik rá, hogy az orosz hadseregben harcoljanak, és többen elestek a csatamezőn.

„Csalással toboroznak, és az ilyen esetek száma aggasztóan nő” – írta közleményében a botswanai külügyminisztérium.

A tárca szerint miután Oroszországba kerülnek, „kényszerítik őket, hogy aktívan részt vegyenek a harcokban”.

A minisztérium sorra kapja a kétségbeesett felhívásokat a már a fronton tartózkodó botswanaiaktól, akik leírják a veszélyes körülményeket, amelyekbe kerültek.

A közlemény arra nem tér ki, hány botswanai van Oroszországban vagy Ukrajnában.

Februárban az All Eyes on Wagner nevű szervezet (Minden szem Wagneren, amely a nevét az azonos nevű orosz zsoldoshadseregről kapta) több mint 1400 afrikai nevét tette közzé, akiket Moszkva 2023 januárja és 2025 áprilisa között toborzott, hogy Ukrajna ellen harcoljanak, hozzátéve, hogy közülük több mint háromszázan meghaltak.

A legnagyobb létszámú kontingensek Egyiptomból, Kamerunból és Ghánából érkeztek a szervezet szerint. Több dél-afrikai ország is jelezte, hogy Oroszország az állampolgáraikat toborozta.

Oroszország 2022. február 22-én indított nagyszabású offenzívát Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára, aki gyors kapitulációban bízott.

A konfliktus, amelynek több tízezer, sőt százezer halottja van, most is folytatódik, a diplomáciai erőfeszítések holtpontra jutottak.