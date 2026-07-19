Ámulattal vegyes fanyalgás a világbajnoki bronzmeccs után

Anglia

Daily Mail:

„Mi folyik itt? A háromoroszlánosok tízgólos gálát nyertek, Jude Bellingham a hajrában biztosította be a győzelmet egy őrült meccs végén. Ilyen mérkőzéseket aligha fogunk egyhamar látni, ez inkább egy jótékonysági összecsapásra hasonlított, nem igazi futball volt. Katasztrofális védelmi hibák eredményezték a gólfesztivált, de a támadójáték briliáns volt."”

The Guardian:

„Egy jelentéktelen mérkőzés lett a rekordokat döntő vb csúcspontja, amely Thomas Tuchel és Didier Deschamps összeölelkezésével zárult. Fantasztikus meccs volt.”

The Times:

„Nem tudni, van-e ennek bármi jelentősége azon kívül, hogy Anglia bronzérmes lett. A reakciókból ítélve a szurkolók élvezték a találkozót, amely némileg elvette az elvesztett elődöntő keserű szájízét.”

Daily Star:

„Eleinte senkit sem érdekelt a harmadik helyért zajló, jelentéktelen mérkőzés, de a végére az egész világ odavolt érte. Tuchelt az elején kifütyülték az angol szurkolók, mert a csapata fájdalmasan csődöt mondott az argentinok elleni elődöntő hajrájában. Miután annak a meccsnek az utolsó fél órájában Anglia egyetlen gólhelyzetet sem alakított ki, Tuchel úgy döntött, hogy felhúzza a horgonyt, és együttese legázolta a kedvetlen franciákat.”

Franciaország

L'Équipe:

„Tűzijáték a végére. Mindenki úgy képzelte, hogy ez a meccs tisztelgés lesz a 14 év után leköszönő Didier Deschamps előtt, de végül a karrierje egyik legőrültebb mérkőzése lett. A kapitányként megvívott 185. meccsén pályafutása legrosszabb félidejét játszotta a csapata.”

RMC Sport:

„Olyan hajótörés ez, mint a Titanicé. A franciák elsüllyedtek a bronzmérkőzésen. Didier Deschamps búcsúmeccsén a Kékek semmit sem mutattak, így a találkozó már a félidei 0-4-gyel eldőlt.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport:

„Hihetetlen előadást hozott az a meccs, amelyet senki sem akart látni. Bukayo Saka mesterhármasa megkoronázta az angol diadalt, Deschamps búcsúja méltatlanra sikeredett.”

Corriere della Sera:

„Ez nem futballmeccs, hanem flipperjáték volt. Az angolok a félidőben már 4-0-ra vezettek a szégyenben maradt franciák ellen, akik addig öt-hat gólt is kaphattak volna.”

Corriere dello Sport:

„Tíz gól és egy történelmi meccs. Nemcsak azért, mert Kylian Mbappe 22 góllal az örökranglista élére ugrott, hanem azért is, mert emlékeztetett bennünket arra, hogy a futball továbbra is a világ legszebb sportja.”

Spanyolország

Marca:

„Ki mondta, hogy nincs értelme lejátszani a bronzmeccset? Anglia és Franciaország a vb legszórakoztatóbb mérkőzését vívta Miamiban.”

As:

„Nyomás nélkül játszott mindkét csapat egy olyan mérkőzést, amely inkább barátságos meccsnek érződött, és tíz gólt hozott.”

Németország

Bild:

„Végül futballfieszta lett a bronzmérkőzésből, de Mbappe és társai horrorisztikus első félidőt produkáltak Tuchel csapata ellen.”

Svájc:

Blick:

„Angliáé a bronzérem, Mbapéé az aranycipő? Védekezni itt már senkinek sem volt kedve, igazi gólfesztivál zajlott Miamiban.”

Egyesült Államok

ESPN:

„Anglia megszerezte a harmadik helyet egy olyan meccsen, amely már most történelminek nevezhető.”

The Athletic:

„Ennél kaotikusabb és lélegzetelállítóbb mérkőzést még nem láttunk ezen a vb-n.”