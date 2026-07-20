ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.16
usd:
317.65
bux:
140981.27
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A ChatGPT interfésze.
Nyitókép: Unsplash.com

Nagyot változik a ChatGPT – itt az új irány

Infostart

Egy árulkodó álláshirdetésből derült ki, mire készül a fejlesztő.

Az OpenAI egy álláshirdetésben olyan termékmenedzsert keres, akinek a feladata kifejezetten a családoknak, szülőknek, gondozóknak és idősebb felhasználóknak szánt ChatGPT-élmény kialakítása lesz – vette észre a TechCrunch.

„A családokra összpontosító, dedikált termékfejlesztési szerepkör azt jelzi, hogy az OpenAI kezd kevésbé az egyéni termelékenység eszközeiként tekinteni termékeire, hanem inkább a háztartások számára tervezett technológiaként” – véli Ben Bajarin, a Creative Strategies technológiai tanácsadó cég vezérigazgatója a hvg.hu összeállítása szerint.

Erre azért is szükség lehet a techportál szerint, mert a ChatGPT felhasználói köre egyre bővül az idősebb korosztályok felé. Mint a Sensor Tower becsléséből kiderül, a 35 éves és idősebb ChatGPT-felhasználók aránya globálisan 31 százalékra emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbi 26 százalékról, ugyanekkor a 18 és 24 év közötti felhasználók aránya 34 százalékról 29 százalékra csökkent.

Az OpenAI ráadásul úgy látja hogy míg eddig a ChatGPT főként egyéni eszközként élt a köztudatban, addig most változóban van a helyzet és egyre több család használja már közösen. A gyerek például a házifeladatához hívja segítségül, a szülő nyaralást tervez, a nagyszülő információkat keres vagy segítséget kér digitális ügyekben, míg a család bevásárlólistát készít vagy közösen szervez programokat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Nagyot változik a ChatGPT – itt az új irány

mesterséges intelligencia

openai

chatgpt

nagy nyelvi modell

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ferrán Torres góljával Spanyolország a világbajnok
vb-döntő

Ferrán Torres góljával Spanyolország a világbajnok
A 120 perc egészét nézve nagy fölényben játszó, de csak egyetlen gólt szerző spanyol válogatott Ferrán Torres góljával megnyerte a világbajnoki döntőt New Jersey-ben.
 

Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

Luis de la Fuente: nagyon fontos szakaszt zártunk le

A félidős show nagyobb siker volt, mint a foci-vb záróünnepsége

Koncertek, szurkolói tömeg, Trump-helikopter – ilyen volt a döntő előtti showműsor

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.
 

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az ukrajnai háború vasárnap hajnalban újabb súlyos eszkalációt hozott: Oroszország a háború egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadását indította Kijev ellen, amelyben legalább egy ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek. Az ukrán légvédelem közlése szerint a 41 rakétából 18-at sikerült megsemmisíteni. A támadás azután érkezett, hogy Ukrajna nagyszabású dróncsapásokat hajtott végre oroszországi logisztikai és energetikai létesítmények ellen. Volodimir Zelenszkij ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy küldjenek több légvédelmi rendszert és elfogórakétát. Háborús híreink vasárnap percről percre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Magyarország legszegényebb településein éves szinten alig néhány százezer forintnyi egy főre jutó adóköteles jövedelem jut egy lakosra.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina in extra time to win the World Cup for the second time in their history.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 05:00
Most lefelé mennek a maximumok, több napig tart a lehűlés – figyelmeztetések, térkép
2026. július 19. 18:31
Rengeteg kettes a hatos lottón – nyerőszámok, nyeremények
×
×