Nagyot változik a ChatGPT – itt az új irány

Az OpenAI egy álláshirdetésben olyan termékmenedzsert keres, akinek a feladata kifejezetten a családoknak, szülőknek, gondozóknak és idősebb felhasználóknak szánt ChatGPT-élmény kialakítása lesz – vette észre a TechCrunch.

„A családokra összpontosító, dedikált termékfejlesztési szerepkör azt jelzi, hogy az OpenAI kezd kevésbé az egyéni termelékenység eszközeiként tekinteni termékeire, hanem inkább a háztartások számára tervezett technológiaként” – véli Ben Bajarin, a Creative Strategies technológiai tanácsadó cég vezérigazgatója a hvg.hu összeállítása szerint.

Erre azért is szükség lehet a techportál szerint, mert a ChatGPT felhasználói köre egyre bővül az idősebb korosztályok felé. Mint a Sensor Tower becsléséből kiderül, a 35 éves és idősebb ChatGPT-felhasználók aránya globálisan 31 százalékra emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbi 26 százalékról, ugyanekkor a 18 és 24 év közötti felhasználók aránya 34 százalékról 29 százalékra csökkent.

Az OpenAI ráadásul úgy látja hogy míg eddig a ChatGPT főként egyéni eszközként élt a köztudatban, addig most változóban van a helyzet és egyre több család használja már közösen. A gyerek például a házifeladatához hívja segítségül, a szülő nyaralást tervez, a nagyszülő információkat keres vagy segítséget kér digitális ügyekben, míg a család bevásárlólistát készít vagy közösen szervez programokat.