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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke megnyitja a 23. labdarúgó-világbajnokság nemzetközi sajtóközpontját a Texas állambeli Dallasban 2026. június 1-jén. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi június 11. és július 19. között tizenhat városban, 48 csapat részvételével.
Nyitókép: MTI/AP/Tony Gutierrez

Infantino az argentinokkal énekelte a döntő előtti napon: „Campeones, campeones” – videó

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Nem aratott nagy tetszést a közösségi médiában az a videó, amelyen látható, hogy a torna során többször a címvédő támogatásával „vádolt” FIFA-elnök, Gianni Infantino korábbi argentin futballsztárokkal összekapaszkodva énekli a spanyolok ellen megnyert meccs után: Campeones, Campeones. (Bajnokok, bajnokok.)

Szombaton, a New York-i Rockefeller Központban kispályás gálatornát rendeztek korábbi sztárok részvételével. (Hasonlót, mint az UEFA szervezett a májusi, budapesti BL-döntő előtt.)

A döntőbe az argentin és a spanyol csapat került, a dél-amerikaiak nyertek 2–1-re. A díjátadáón az önmagát előtérbe tolni soha nem rest Infantino a győztes argentinokkal, például a csapatkapitány Javier Zanettivel összekapaszkodva énekelt: Campeones, azaz bajnokok.

A közösségi médiában olvasható bejegyzések szerint a spanyolok továbbra is tartanak attól, hogy az argentinok a ma esti vb-döntőben is kapnak segítséget, ahogyan szinte minden korábbi meccsükön a tornán.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Infantino az argentinokkal énekelte a döntő előtti napon: „Campeones, campeones” – videó

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