Infantino az argentinokkal énekelte a döntő előtti napon: „Campeones, campeones” – videó

Szombaton, a New York-i Rockefeller Központban kispályás gálatornát rendeztek korábbi sztárok részvételével. (Hasonlót, mint az UEFA szervezett a májusi, budapesti BL-döntő előtt.)

A döntőbe az argentin és a spanyol csapat került, a dél-amerikaiak nyertek 2–1-re. A díjátadáón az önmagát előtérbe tolni soha nem rest Infantino a győztes argentinokkal, például a csapatkapitány Javier Zanettivel összekapaszkodva énekelt: Campeones, azaz bajnokok.

A közösségi médiában olvasható bejegyzések szerint a spanyolok továbbra is tartanak attól, hogy az argentinok a ma esti vb-döntőben is kapnak segítséget, ahogyan szinte minden korábbi meccsükön a tornán.