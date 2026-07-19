Infantino az argentinokkal énekelte a döntő előtti napon: „Campeones, campeones” – videó

Szombaton, a New York-i Rockefeller Központban kispályás gálatornát rendeztek korábbi sztárok részvételével. (Hasonlót, mint az UEFA szervezett a májusi, budapesti BL-döntő előtt.)
A döntőbe az argentin és a spanyol csapat került, a dél-amerikaiak nyertek 2–1-re. A díjátadáón az önmagát előtérbe tolni soha nem rest Infantino a győztes argentinokkal, például a csapatkapitány Javier Zanettivel összekapaszkodva énekelt: Campeones, azaz bajnokok.
A közösségi médiában olvasható bejegyzések szerint a spanyolok továbbra is tartanak attól, hogy az argentinok a ma esti vb-döntőben is kapnak segítséget, ahogyan szinte minden korábbi meccsükön a tornán.
?? FIFA President Infantino celebrated with Argentina Legends shouting "campeones" after they defeated Spain Legends in a friendly match in New Jersey today pic.twitter.com/JZCl5fNd5V— LLF (@laligafraudss) July 19, 2026