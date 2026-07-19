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Üres kézilabda kapuba tart egy kézlabda.
Nyitókép: Getty Images/imagean

Európa-bajnok lett a férfi junior kézilabda-válogatott

Infostart / MTI

A magyar férfi junior kézilabda-válogatott hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság vasárnapi, kolozsvári döntőjében.

Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Gazsó Péter 18 kísérletből szerzett 14 góllal, a kapus Várady-Szabó László pedig hét védéssel zárt.

A döntőben a magyar válogatott végig kiegyenlített küzdelmet vívott a svédekkel, akik kettőnél több góllal egyetlen pillanatra sem tudtak ellépni a riválistól. A ráadást, és különösen annak második felét jobban bírták idegekkel a nagyszerűen és olykor hősiesen védekező magyarok, akik így végül kétgólos különbségű sikert arattak.

A magyarok a múlt héten Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzték, így százszázalékos mérleggel zárták a csoportkört. A középdöntőben 40-24-re kikaptak Svédországtól, de nyertek a házigazda Románia ellen, majd a negyeddöntőben Németországot, az elődöntőben pedig Szlovéniát búcsúztatták, így 1998 és 2004 után harmadszor jutottak a legjobb négy közé a korosztályos kontinensviadalon. Előbb bronzérmesek, utóbbi alkalommal negyedikek lettek, vagyis először játszhattak döntőt.

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