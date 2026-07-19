A félidős show nagyobb siker volt, mint a foci-vb záróünnepsége

A meccs előtti vb-záró műsor végére telt csak meg a lelátó, az elején még csak félház volt a New York-i MetLife Stadionban. Félidőben is sok néző elhagyta a helyét a lelátón, de Justin Bieber, Shakira, Madonna műsora jóval többeket kötött le. A zene nagyjából tíz perc volt, előtte és utána sebtiben építették és bontották a színpadot.

Végül a műsor összeállításáért felelős Chris Martin, a Coldplay frontembere is beállt a többi híresség és a záró etapban részt vevő gyerekek közé énekelni és táncolni.