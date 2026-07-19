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Madonna amerikai énekesnõ (k) a korábbi világbajnok brazil labdarúgók, Ronaldinho (b) és Ronaldo (j) társaságában lép fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében játszott SpanyolországArgentína mérkõzés szünetében rendezett gálamûsorban az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

A félidős show nagyobb siker volt, mint a foci-vb záróünnepsége

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Csakúgy, mint a döntő előtt, a Spanyolország–Argentína mérkőzés félidejében is nagyszabású showműsor szórakoztatta a közönséget.

A meccs előtti vb-záró műsor végére telt csak meg a lelátó, az elején még csak félház volt a New York-i MetLife Stadionban. Félidőben is sok néző elhagyta a helyét a lelátón, de Justin Bieber, Shakira, Madonna műsora jóval többeket kötött le. A zene nagyjából tíz perc volt, előtte és utána sebtiben építették és bontották a színpadot.

Végül a műsor összeállításáért felelős Chris Martin, a Coldplay frontembere is beállt a többi híresség és a záró etapban részt vevő gyerekek közé énekelni és táncolni.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A félidős show nagyobb siker volt, mint a foci-vb záróünnepsége

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