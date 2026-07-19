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Polgár Judit olimpiai bajnok, nemzetközi sakknagymester, a rendezvény ötletgazdája az október 12-i Világsakkfesztiválról tartott sajtótájékoztató előtt a Morgan Stanley IX. kerületi irodájában 2019. október 2-án. Immár ötödik alkalommal rendezik meg a Világsakkfesztivált, amelynek a Magyar Nemzeti Galéria ad otthont és várhatóan 30 országból csatlakoznak hozzá profi és amatőr játékosok, világhírű sakkozók.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Magyar Péter máris reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Infostart

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.

Mint arról az Infostart is beszámolt, miután Sulyok Tamás aláírta a köztársasági elnöki tisztségéből való eltávolítását is lehetővé tevő 17. Alaptörvény-módosítást, megkezdődhetett a jelöltek nevének leadása. Az első hivatalosan is bejelentett név Polgár Judité volt, a sport, a kultúra és a tudomány világának 16 szereplője nyújtott be erre vonatkozóan javaslatot Forsthoffer Ágnes házelnöknek.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Úgy gondolja, hogy Polgár Judit megfelel annak, amilyen köztársasági elnökre szerinte Magyarországnak szüksége van, ezért hétfőn találkozik vele, és megkérdezi, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni az országot.

Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. A sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakitás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült. Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Néhány héttel ezelőtt pedig tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem) – olvasható a bejegyzésben.

„Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban.

Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést”

– zárta bejegyzését a kormányfő.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter máris reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

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Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.
 

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Több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott szombaton: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését említette meg egyik posztjában, miközben a Tisza-kormány egy átfogó adócsomagot jelentett be. A javaslat többek között megszünteti a bizalmi vagyonkezelés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) egyes adókedvezményeit, kötelező NAV-ellenőrzést vezet be a vagyonkezelőknél, és több, alacsony bevételt hozó adónemet is eltöröl. Az előző nap legfőbb eseménye az volt, hogy megszületett Sulyok Tamás döntése is a 17. alaptörvény-módosításról és az államfői székből való távozásáról, ma pedig a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete közleményében Polgár Juditot javasolta köztársasági elnöknek.

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