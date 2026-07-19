Magyar Péter máris reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Mint arról az Infostart is beszámolt, miután Sulyok Tamás aláírta a köztársasági elnöki tisztségéből való eltávolítását is lehetővé tevő 17. Alaptörvény-módosítást, megkezdődhetett a jelöltek nevének leadása. Az első hivatalosan is bejelentett név Polgár Judité volt, a sport, a kultúra és a tudomány világának 16 szereplője nyújtott be erre vonatkozóan javaslatot Forsthoffer Ágnes házelnöknek.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Úgy gondolja, hogy Polgár Judit megfelel annak, amilyen köztársasági elnökre szerinte Magyarországnak szüksége van, ezért hétfőn találkozik vele, és megkérdezi, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni az országot.

Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. A sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakitás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült. Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Néhány héttel ezelőtt pedig tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem) – olvasható a bejegyzésben.

„Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban.

Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést”

– zárta bejegyzését a kormányfő.