ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 19. vasárnap Emília
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Épülő ház, állványzat, daru.
Nyitókép: Martin Barraud, Getty Images

Robbanások egy közismert jordániai városban, Amerika pedig iráni atomerőművet támadott

Infostart / MTI

Amerikai csapás érte az Irán délnyugati felében található, még építés alatt álló darhovini atomerőművet – közölte vasárnap az IRNA állami hírügynökség.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en közölte, hogy az építkezés még korai stádiumban van, s az ellenőrök legutóbbi látogatása alkalmával még nem volt hasadóanyag a létesítmény területén. Rafael Grossi, a NAÜ-főigazgatója mindazonáltal újfent önmérsékletre intette a harcoló feleket a nukleáris létesítmények körül.

Irán 2022 végén jelentette be az építkezési munkálatok kezdetét Darhovinban, amely közel fekszik az iraki határhoz. A Huzesztán tartományban épülő nyomottvizes reaktor tervezett teljesítménye 300 megawatt, elkészültével korábban 2030-ig számoltak.

A Mehr iráni hírügynökség legfrissebb közlése szerint robbanások zaját lehetett hallani a délnyugati Abadán városának térségéből.

Az izraeli hadsereg a nap folyamán közölte, hogy iráni rakétacsapást figyeltek meg a Vörös-tenger partján található jordániai Akaba kikötővárosa ellen. Akaba mindössze néhány kilométerre található a zsidó állam határától. Hozzátették, lehetséges, hogy az iráni csapás hatásai izraeli területen is érezhető lesznek.

A jordániai al-Mamlaka hírtelevízió szerint az arab királyság több térségében is légvédelmi riadót fújtak. A helyi hírügynökség szerint három iráni rakétát megsemmisített a légvédelem, egy negyedik lakatlan területen zuhant le, nem voltak sem áldozatok, sem károk.

A kuvaiti hadsereg vasárnap közölte, hogy Iránból kilőtt rakétákat és drónokat fogtak el. Az energetikai minisztérium szerint az utóbbi két napban Irán kétszer is támadást intézett kuvaiti sótalanító üzemek és áramfejlesztő létesítmények ellen. A tárca szerint a csapások következtében tűz ütött ki, amely áramkimaradásokat okozott. Kuvait mindemellett a többi Perzsa-öböl menti országhoz hasonlóan nagymértékben támaszkodik sótalanító üzemekre, ivóvíze 90 százaléka ilyen létesítményekből származik.

Bahreinben szintén légiriadó volt vasárnap a helyi belügyminisztérium szerint.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Robbanások egy közismert jordániai városban, Amerika pedig iráni atomerőművet támadott

egyesült államok

atomerőmű

irán

háború

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az elődöntős tizenegyekkel kezdődhet a vb-döntő

Az elődöntős tizenegyekkel kezdődhet a vb-döntő
A címvédő (egyben a Copa América védője), illetve az Európa-bajnok mérkőzik ma este New Jersey-ben a világbajnoki címért. Érdekességek a kezdés előtt. Azért is érdekes összevetni bizonyos adatokat, mert az 1994-es Brazília–Olaszország mérkőzésen született gól nélküli döntetlen óta lejátszott hét világbajnoki döntőből hatot az a csapat nyert meg, amelyik megszerezte a vezetést – egy kivétellel.
 

Ezekkel a jó tippekkel hatalmas összegeket lehetett nyerni, volt, aki 7 ezer forintból 24 milliót kaszált

Csere a félidőben: Messi, Rodri, Yamal le, Madonna, Shakira, Justin Bieber be

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Közismert emberek levélben fordultak Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez.
 

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

A Tisza Párt elmondta, ki lenne jó köztársasági elnök

Hétfőtől nincs köztársasági elnöke az országnak – Mutatjuk, mi következik most

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vezércsel: bejelentette Magyar Péter, hogy kit fog felkérni köztársasági elnöknek

Vezércsel: bejelentette Magyar Péter, hogy kit fog felkérni köztársasági elnöknek

Magyar Péter a sakktörténet legeredményesebb női játékosát, Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek. A miniszterelnök bejelentése szerint holnap személyesen találkozik a nemzetközi nagymesterrel, hogy megkérdezze tőle, hajlandó-e elvállalni a tisztséget az új alkotmány elfogadásáig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar híresség írta alá ezt a felhívást: őt szeretnék a köztársasági elnöki székben látni

Sok magyar híresség írta alá ezt a felhívást: őt szeretnék a köztársasági elnöki székben látni

A nyílt levél aláírói kiemelik, hogy Magyarország válaszúthoz érkezett, és most kivételes lehetőség nyílik az 1989-es rendszerváltás óta tartó átmenet végleges és megnyugtató lezárására.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran trade fire after two US soldiers killed in Jordan

US and Iran trade fire after two US soldiers killed in Jordan

Kuwait says an electricity and water plant is on fire after the second such attack in two days. Iran says US strikes hit an under-construction nuclear power plant.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 19. 15:35
Őrizetbe vették Andrew Tate-et és a fivérét
2026. július 19. 15:21
Megmenekülhet a nagy bajtól az X az EU-ban
×
×