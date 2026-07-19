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Fellépõk a 2026-os labdarúgó-világbajnokság záróünnepségén az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én, a SpanyolországArgentína döntõ kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Slocum

Koncertek, szurkolói tömeg, Trump-helikopter – ilyen volt a döntő előtti showműsor

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A labdarúgó-világbajnokság döntőjét felvezető műsorban számos világsztár fellépett.

Az amerikai himnuszt Jennifer Hudson adta elő. Fellépett Post Malone és Swae Lee. Laura Pausini, Nicole Scherzinger és Robbie Williams utóbbi Desire című dalát énekelte. IShowSpeed (az influenszer egyik elődöntős videójában bukkant fel a spanyol-francia mérkőzésen szurkoló Orbán Viktor és családja) a Champions című számmal érkezett, amit kifejezetten a vb-re írt. Beszédet mondott Tom Curise (mérsékelt érdeklődés mellett).

A döntő előtt három helikopter érkezett az East Rutherfordban található MetLife stadionba, az egyiken utazhatott Donald Trump amerikai elnök, aki a vb-meccsek közül csak a döntőre látogatott ki. A VIP-lelátón Gianni Infantino FIFA-elnök, a spanyol királyi pár és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök társaságában fotózták. Javier Milei argentin elnök babonából nincs jelen, otthonról nézi a mérkőzést.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Koncertek, szurkolói tömeg, Trump-helikopter – ilyen volt a döntő előtti showműsor

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