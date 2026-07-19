Jön a hidegfront: jön az eső – mutatjuk, hová érkezik

Vasárnap a délutáni órákban egy északnyugat felől érkező hidegfront mentén megnövekszik a felhőzet és a csapadékhajlam, de nagyrészt sok napsütésre számíthatunk a képződő gomolyfelhők mellett.

Délelőttig helyenként fordulhatnak elő délnyugatról északkelet felé haladó záporok, zivatarok, illetve eső is.

Ezt követően délután, a front mentén északnyugatról érkeznek záporok, zivatarok.

Vasárnap délutántól átmenetileg megőrösödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között várható.