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Eső, esőcseppek egy levélen.
Nyitókép: Pixabay

Jön a hidegfront: jön az eső – mutatjuk, hová érkezik

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Vasárnap hidegfront érkezik, de már előterében éjszaka nedvesebb léghullámok szállítódnak fölénk, így felhőzetképződés várható, és délnyugatról északkelet felé tartó csapadékgócok is kialakulhatnak. Vasárnap délután a front mentén ismét megnövekszik a felhőzet és a záporok, zivatarok előfordulási esélye.

Vasárnap a délutáni órákban egy északnyugat felől érkező hidegfront mentén megnövekszik a felhőzet és a csapadékhajlam, de nagyrészt sok napsütésre számíthatunk a képződő gomolyfelhők mellett.

Délelőttig helyenként fordulhatnak elő délnyugatról északkelet felé haladó záporok, zivatarok, illetve eső is.

Ezt követően délután, a front mentén északnyugatról érkeznek záporok, zivatarok.

Vasárnap délutántól átmenetileg megőrösödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között várható.

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