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Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Megvan, mikortól lehetne utazni a Budapest-Belgrád vasútvonalon

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Vitézy Dávid posztolt az ügyben, optimista és pesszimista forgatókönyvek is vannak.

A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül – írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videó mellé. Vitézy Dávid kifejtette: csak azt követően lehetséges a forgalom megindulása, ha a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, és a biztonsági tesztek is megfelelő eredménnyel zárulnak. Addig pedig „be nem tartott céldátumok ígérgetése helyett őszintén és transzparensen fogunk kommunikálni” a beruházás állásáról – fogalmazott.

A felvételen a miniszter elmondta: az utasforgalom elindulását tekintve „kritikus” – Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott – vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, de abban szoftverproblémákat találtak, a hibákat pedig javítani kell. Egy ilyen rendszernél egy szoftverhiba elő szokott fordulni, ettől még nem kell megijedni – jegyezte meg.

A hibalista már a kínai szállítónál van, amely végzi a javításokat, a határidő a jövő héten van. Amennyiben ezt a kínai nagykövet ígéretének megfelelően betartják, akkor augusztus első felében el tudnak indulni az első, úgynevezett „sötétüzemi próbák”, amikor még utasok nélkül, de már a valóságnak megfelelően közlekednek majd a vonalon egyes szerelvények. Ha ezeken mindent rendben találnak, akkor Vitézy Dávid szerint

akár már szeptemberben elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények.

Ha bármilyen probléma fennáll a következő hetekben, az csúszást eredményez, de a biztonság az első – rögzítette a tárcavezető. Mint mondta, a MÁV megrendelő a folyamatban, a szállító egy kínai-magyar konzorcium, amelyet az előző kormány egy, Kínával kötött nemzetközi megállapodásban választott ki. „Amíg a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok” – szögezte le.

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