Gyakorlatilag megsemmisültek a járművek – két ember meghalt a frontális balesetben

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy személyautó és egy kisteherautó frontálisan ütközött vasárnap az M80-as autóúton Körmendnél. Az Országos Mentőszolgálat most közölte, hogy a baleset következtében két felnőtt – egy férfi és egy nő – a helyszínen meghalt, míg egy gyermeket életveszélyes sérülésekkel, két gyermeket és egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba.

Az MTI helyszíni információi szerint a személyautóban három kiskorú és két felnőtt utazott, utóbbiak veszítették életüket.

A katasztrófavédelem a honlapján azt közölte, hogy „az ütközés erejére jellemző, hogy nem kellett áramtalanítani a járműveket, mert azok gyakorlatilag megsemmisültek”. Korábbi beszámolójuk szerint a személykocsiban öten utaztak, a hátul ülő három embert a tűzoltók szabadították ki a roncsból, és egy embert a kisteherautóból is ki kell szabadítani.

A balesethez a körmendi hivatásos tűzoltók több egységét, a szentgotthárdi tűzoltókat, valamint a Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.