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Nyitókép: lupengyu/Getty Images

Ezekkel a jó tippekkel hatalmas összegeket lehetett nyerni, volt, aki 7 ezer forintból 24 milliót kaszált

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A bronzmérkőzés gólzápora és az angolok meglepetéssikere sokaknak hozott szép nyereményt, a vb során pedig egészen elképesztő szelvények is születtek, amelyek akár néhány százforintos tétekből is milliós nyereményeket hoztak.

A Szerencsejáték Zrt. beszámolója szerint a bronzmeccs kapcsán a fogadók többsége a franciák sikerét várta. Az angolok győzelmére a tippek 15 százaléka érkezett, viszont a helyesen tippelők kimagasló, 4,40-es szorzónak örülhettek.

A találkozó kapcsán a rengeteg gól miatt temérdek helyes tipp is született a gólokra vonatkozó fogadási lehetőségeknél. Így például a „Gólszám” piacnál a „6+” érték 6,50-es záró szorzót jelentett. Több olyan játékos is volt, aki a pontos végeredmény kapcsán ért el 12,00-s szorzót, itt a helyes tipp a „Más” kimenetel volt, így sokan többszázezres nyereménynek örülhettek.

Több olyan fogadó is volt, aki legalább 3 gólt várt Angliától – jutalmuk 5,00-s szorzó lett. Igazán népszerű fogadási lehetőség volt az is, hogy gólváltás mellett legalább 3 gól születik a meccsen – itt a tippek 93 százaléka lett tökéletes, 1,69-es oddsért. Azt is nagyon sok fogadó eltalálta, hogy mindkét félidőben lesz gól a meccsen, illetve a 11-esben is sokan bíztak, utóbbinál a beérkezett tippek 99 százaléka várt büntetőt – 2,70-es szorzóért.

Több olyan Tippmix-játékos is volt, aki 100 ezer forintos tétet sem sajnált Mbappé góljára, így 100 ezer forintra 156 ezer forint nyeremény lett a jutalma. De olyan játékos is akadt, akinek tippsorán Mbappé gólja mellett Olise gólpassza is szerepelt, és az angoloktól legalább két gólt várva nyert közel fél millió forintot. Ha már Olise – volt olyan Tippmix-játékos, aki

annyira hitt a francia középpályás gólpasszában, hogy 90 ezer forintos téttel megjátszotta, így a 7,50-es szorzó miatt 675 ezer forintos nyereménynek örülhetett.

És hogy mit várnak a finálétól a fogadók? Kiegyenlített meccset, legalábbis a vasárnap reggelig beérkezett tétek alapján, hiszen aktuálisan a tippek 40 százaléka várja a spanyolok sikerét, 39 százalék Messiék diadalát, míg 21 százalék érkezett a döntetlenre.

Érdekes azonban a cég szerint, és szintén kiegyenlített meccsre utal, hogy többen inkább azt a lehetőséget választják, hogy a mérkőzés majd csak 11-es párbajban dől el. A gólokat tekintve a legnépszerűbb választás a „2-3” kimenetel, de a legtöbben minimum 3 találatot várnak. Érdekesség, hogy az első játékrész pontos eredménye kapcsán a legtöbb tét a 2-2-es eredményre futott be eddig. A rendes játékidő pontos eredménye kapcsán népszerű választás Argentína 3-2-es, illetve 2-1-es sikere, ezt követi a spanyolok 2-1-es győzelme, valamint a 2-2-es végeredmény.

A gólszerzőket tekintve talán senkit nem lep meg az a tény, hogy elsősorban Messitől és Yamaltól várják a gólokat a fogadók, és kiemelt érdekesség, hogy a fogadók listáján a top4 helyből hármat is az argentin zseni visz el, hiszen a sorrend így alakul jelenleg: Messi, Yamal, Messi-dupla, Messi-tripla.

A Szerencsejáték Zrt. összeszedte a Franciaország–Anglia mérkőzésre beérkező kiemelkedő szelvényeket is.

A szombat esti esemény kapcsán volt olyan Tippmix-játékos, aki két jó tippel, Fogadáskészítővel, mindössze 2 ezer forintos tétre nyert 223 ezer 640 ezer forintot. A játékos közel 112,00-s oddsot hozott össze azzal, hogy Anglia két góllal nyer, és a „Pontos végeredmények” fogadási sornál is helyes volt a megérzése. Volt olyan Tippmix-játékos, aki kétszer 5 ezer forintos tétre, kétszer 158 ezer 350 forintot nyert, tehát összesen 10 ezer forintra, 316 ezer 700 forintnak örülhetett.

A világbajnokság alatt egymást érték a nagy nyeremények, de néhány szelvény külön kategóriát képviselt. A legnagyobb fogás

július 3-án született, amikor egy játékos 7 ezer forintos össztétből 24,69 millió forintot nyert.

A toplista második helyén egy 15,28 millió forintos, míg a harmadikon egy 5,88 millió forintos nyeremény végzett. A megtérülést tekintve szintén a július 3-i szelvény volt a csúcs: 500 forintból 1,76 millió forintot ért, elképesztő, 3527,50-es szorzóval. A képzeletbeli dobogóra még egy 3401,94-es oddsot hozó, 1,7 millió forintos nyeremény, valamint egy 2262-es szorzójú, 1,13 millió forintot fizető szelvény fért fel. Külön érdekesség, hogy a vb legnagyobb nyereményét és legnagyobb szorzóját is ugyanaz a július 3-i fogadás produkálta.

(Magyarországon szerencsejátékokban csak 18 éven felüliek vehetnek részt, és a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.)

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Ezekkel a jó tippekkel hatalmas összegeket lehetett nyerni, volt, aki 7 ezer forintból 24 milliót kaszált

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