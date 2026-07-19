Didier Deschamps önmagát hibáztatja

„Gyalázatos első félidőt játszottunk. Aztán elkezdtünk küzdeni, néhány dolgot jól csináltunk, volt két lehetőségünk, hogy kiegyenlítsünk 4-4-re, de aztán túlságosan kinyíltunk elöl. Ez a meccs az én hibám, nem azt tettem az első félidőben, amit kellett volna. Fáj ez a vereség, mert jobb lett volna harmadikként hazamenni” – jelentette ki a kapitány, aki a 27. vb-meccsével a vonatkozó rangsor élén búcsúzott a nemzeti csapattól. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mário Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel.

„Nagy célokkal érkeztünk a vb-re, sok pozitív dolgot tudnék említeni a tornáról, de tény, hogy a spanyolok jobbak voltak nálunk az elődöntőben. Nincs minden elveszve, remek csapatunk van sok feltörekvő fiatal játékossal, akikben még remek eredmények vannak. Csodálatos utazásban volt részem, nyolc hete kezdtük meg a felkészülést. A sportban benne van a csalódás, de a mutatott játékunkkal fellelkesítettünk sok millió francia szurkolót” – tette hozzá.

A jelenlegi vb és a vb-k örökrangsorának a góllövőlistáját is vezető Kylian Mbappe ugyancsak csalódottságának adott hangot.

„Kár, hogy nem tudtuk a kapitánynak megnyerni ezt a meccset, nagyon szerettük volna győzelemmel elbúcsúztatni őt. Az első félidőben mintha cserben hagytuk volna őt, de ez a meccs semmit sem ront az ő nagyszerű örökségén” – fejtette ki.