Kiderült, mit mondott Szijjártó Péter BYD-sként a szegedi beruházás kapcsán Botka Lászlónak

Mint ismert, a kínai BYD egy komplett, csúcstechnológiás elektromosautó-gyárat épít Szegeden, 300 hektáron, az Új Ipari Park területén. A komplexum összesen 15 főbb épületből fog állni, ezek lefedik a teljes autógyártási folyamatot. Ezzel és Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter új pozíciójával kapcsolatban posztolt a szegedi polgármester.

Botka László kiemelte: Szegeden a BYD még építkezik, semmilyen termelő munka nem zajlik. Ehhez szigorú magyar és EU-s szabályoknak kell megfelelnie. „Nem lesz akkugyártás, semmilyen vegyipari tevékenység” – emelte ki a városvezető, hozzátéve, hogy a helyi közgyűlés az elmúlt években minden rá tartozó ügyben tájékoztatást kapott, és egyhangú támogató döntéseket hozott.

„2023 szeptemberében nem a BYD-nak, hanem az államtól kapott 300 hektáros Új Ipari Parknak adtunk az építkezések idejére építményadó-kedvezményt. A BYD akkor még tárgyalt Németországgal, Franciaországgal, Lengyelországgal és több EU-n kívüli országgal. Ha a BYD úgy döntött volna, hogy nem Szegeden épít gyárat, az adókedvezmény a területre más beruházójának is meglett volna” – tisztázta a helyzetet.

A BYD az egyik legnagyobb beruházó Magyarországon, Komáromban fejleszteni akarja az elektromosautóbusz-gyárat, Budapesten építi az európai központját, a zöld kutatási-fejlesztési tevékenységét is ide akarja hozni.

Ezért döntött úgy a Szegedi Közgyűlés, hogy előzetesen kikéri az új kormány véleményét, hogy veszélyezteti-e a helyi építményadó-kedvezmény megvonása ezen nemzetgazdaságilag meghatározó beruházásokat.

Erre Botka László szerint még nem kaptak választ. Hozzátette:

„Szijjártó BYD globális vezetői megbízatásáról a sajtóból értesültem. A bejelentés után felhívott, és rövid, egyperces beszélgetésünkben arról tájékoztatott, hogy a cég nemzetközi kapcsolataiért fog felelni, semmi köze a magyarországi beruházásokhoz, de miután ott lesz a világcég legfelsőbb vezetésében, ha bármi kérdésünk, problémánk, javaslatunk lesz, keressük, és próbál segíteni” – írta a polgármester, hangsúlyozva, hogy a BYD-beruházás Szeged történelmének legnagyobb, 1600 milliárd forintos ipari fejlesztése, amely több ezer új munkahelyet teremt és sok milliárd forint éves iparűzési adót hoz majd a városnak.

Az összeszerelő üzem próbaüzeme a legutóbbi hírek szerint 2027-ben indul.