Sok magyarra jöhetett a frászt, de ha ilyet kap, nem kell fizetnie

Egy megszokott sms-hang, de a képernyőre pillantva az látszik, hogy a feladó a magyar rendőrség. Könnyen megremeghet az ember keze, főleg ha olvasni kezdi a szöveget: új közlekedési jogsértést regisztáltak az ön gépjárművével Budapesten... Az ijedelem ellenére azonban érdemes tovább olvasni, aki figyelmes, annak kiderülhet a turpisság: habár arra szólítanak fel, hogy az sms címzettje tekintse meg a részleteket és rendezze a helyzetet, amiért egy linkre kell kattintani, az url-t látva az élelmesebbek gyanút foghatnak. Nincs ugyanis olyan url-je a rendőrségnek, hogy police.ugyintezes.my.id, és a link végi /hu is csak azt jelzi, hogy ez nem egy magyar portál, csak van magyar nyelvű aloldala.

Az egész arra megy ki, hogy a rosszinulatú terjesztők megszerezzék a gyanútlan emberek adatait, hogy azokat később csalárd célokra használhassák.

Forrás: Infostart

A rendőrség is figyelmeztet: megadott link bár egy olyan weboldalra vezet, amely a magyar rendőrség ügyintézési felületét utánozza, ám ez egy hamis oldal, és a csalók az áldozatok személyes és bankkártyaadatait kívánják ellopni.

Ha ilyen SMS-t kap:

ne kattintson a benne található linkre!

ne adja meg sem személyes adatait, sem bankkártyájának adatait!

törölje az üzenetet!

A rendőrség elektronikus ügyintézési felületét kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával lehet elérni.