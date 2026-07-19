Őrizetbe vették Andrew Tate-et és a fivérét

Az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) közlése szerint a testvéreket szombaton vették őrizetbe Miamiban az amerikai szövetségi marsallszolgálat munkatársai. Az ügyészség négy újabb feltételezett sértett vallomása alapján további vádpontokat emelt, így az ügyben érintett állítólagos áldozatok száma hétre nőtt.

Andrew Tate ellen hét további nemi erőszak, három, szexuális kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem megszervezésével vagy elősegítésével kapcsolatos bűncselekmény, három testi sértés, valamint 19, gyermekekről készült szeméremsértő felvételekkel és szélsőséges pornográfiával kapcsolatos vádpont szerepel. Tristan Tate ellen egy szexuális erőszakkal, két nemi erőszakkal és három emberkereskedelemmel kapcsolatos vádat emeltek. A feltételezett bűncselekményeket 2010 júliusa és 2017 augusztusa között követték el.

A CPS közölte, hogy az Egyesült Államoktól kérte a testvérek kiadatását. A két férfi ellen ugyanakkor Romániában is folyamatban van büntetőeljárás, ahol korábban szintén tagadták az ellenük felhozott vádakat.

A bedfordshire-i rendőrség hangsúlyozta, hogy továbbra is minden bejelentést kivizsgál, és támogatja az áldozatokat.

A Tate testvérek korábban következetesen tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el.