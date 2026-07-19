ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 19. vasárnap Emília
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrew Tate brit-amerikai internetes személyiség (j) és fivére, Tristan az elõzetes fellebbezési tárgyalásuk elõtt a bukaresti fellebviteli bíróságon 2024. december 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Őrizetbe vették Andrew Tate-et és a fivérét

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokban őrizetbe vették Andrew Tate közösségimédia-influenszert és testvérét, Tristan Tate-et a brit hatóságok kérésére. A brit ügyészség újabb szexuális bűncselekmények miatt emel vádat ellenük, és kezdeményezte kiadatásukat az Egyesült Királyságba.

Az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) közlése szerint a testvéreket szombaton vették őrizetbe Miamiban az amerikai szövetségi marsallszolgálat munkatársai. Az ügyészség négy újabb feltételezett sértett vallomása alapján további vádpontokat emelt, így az ügyben érintett állítólagos áldozatok száma hétre nőtt.

Andrew Tate ellen hét további nemi erőszak, három, szexuális kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem megszervezésével vagy elősegítésével kapcsolatos bűncselekmény, három testi sértés, valamint 19, gyermekekről készült szeméremsértő felvételekkel és szélsőséges pornográfiával kapcsolatos vádpont szerepel. Tristan Tate ellen egy szexuális erőszakkal, két nemi erőszakkal és három emberkereskedelemmel kapcsolatos vádat emeltek. A feltételezett bűncselekményeket 2010 júliusa és 2017 augusztusa között követték el.

A CPS közölte, hogy az Egyesült Államoktól kérte a testvérek kiadatását. A két férfi ellen ugyanakkor Romániában is folyamatban van büntetőeljárás, ahol korábban szintén tagadták az ellenük felhozott vádakat.

A bedfordshire-i rendőrség hangsúlyozta, hogy továbbra is minden bejelentést kivizsgál, és támogatja az áldozatokat.

A Tate testvérek korábban következetesen tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Őrizetbe vették Andrew Tate-et és a fivérét

szexuális bűncselekmény

andrew tate

tristan tate

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dénes Ferenc a vb-döntő előtt: a rekordok világbajnoksága volt, és remek lesz a finálé estéje is

Dénes Ferenc a vb-döntő előtt: a rekordok világbajnoksága volt, és remek lesz a finálé estéje is
Bevételekben, nézőszámban és több más tényezőben is rekordokat dönt a vasárnap záruló amerikai labdarúgó-világbajnokság, ráadásul a szórakoztatóértéke is magasabb – fejtette ki az InfoRádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász. Arról is beszélt, hogy van nemzetgazdasági hatása is a szereplésnek, még ha nem is hosszútávú.
 

A magyarok elchei remeklése óta nem született ennyi gól egy vb-meccsen!

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az ukrajnai háború vasárnap hajnalban újabb súlyos eszkalációt hozott: Oroszország a háború egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadását indította Kijev ellen, amelyben legalább egy ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek. Az ukrán légvédelem közlése szerint a 41 rakétából 18-at sikerült megsemmisíteni. A támadás azután érkezett, hogy Ukrajna nagyszabású dróncsapásokat hajtott végre oroszországi logisztikai és energetikai létesítmények ellen. Volodimir Zelenszkij ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy küldjenek több légvédelmi rendszert és elfogórakétát. Háborús híreink vasárnap percről percre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel

Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel

Nem múlik el év balatoni, dunai vagy tiszai tragédia nélkül. Az idei év különösen veszélyes lehet az alacsony vízállás ellenére.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran trade fire after two US soldiers killed in Jordan

US and Iran trade fire after two US soldiers killed in Jordan

Kuwait says an electricity and water plant is on fire after the second such attack in two days. Iran says US strikes hit an under-construction nuclear power plant.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 19. 15:21
Megmenekülhet a nagy bajtól az X az EU-ban
2026. július 19. 13:41
A többedik ország áll elő ugyanolyan, súlyos váddal Oroszország ellen
×
×